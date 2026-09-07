EuroVolley 2026'da şampiyonluğun yıldızı Melissa Vargas mvp seçildi

finalin ardından mvp teslimi:

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türkiye ile İtalya arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) olarak seçilen Melissa Vargas, ödülünü CEV Başkanı Roko Sikiric ile turnuvanın isim sponsoru adına Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin’in elinden aldı.

ödül töreninde konuşulanlar:

Ödül töreninde konuşan Sinan Cem Şahin, Türk voleybolunun son yıllardaki başarılarına vurgu yaptı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Türk voleybolunun son yıllarda ortaya koyduğu başarıların bir kez daha şampiyonlukla taçlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak uzun süredir Türk voleybolunun yanında yer alıyor, milli takımlarımızdan altyapıya kadar uzanan desteğimizi büyütmeye devam ediyoruz. CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın isim sponsoru olarak bu heyecana ortak olmak bizim için ayrıca gurur verici. Filenin Sultanları’nı bu tarihi başarıları için yürekten tebrik ediyor, bize bu büyük mutluluğu yaşatan tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz."

trendyol'un voleybola sürdürülebilir desteği:

Trendyol, 2022 yılından bu yana Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak Türk voleyboluna destek veriyor. Şirket, milli takımlara yönelik sponsorlukların yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle yürütülen Fabrika Voleybol Okulları projeleriyle altyapı çalışmalarına katkı sağlıyor. Bu yaklaşım, Trendyol’un voleybola verdiği desteği altyapıdan uluslararası organizasyonlara kadar geniş bir perspektifte devam ettirdiğini gösteriyor.

Turnuvanın kapanışı ve ödül töreni, hem vefakar taraftarların hem de sponsorların katkısıyla Avrupa kadın voleybolunun dikkat çeken organizasyonlarından biri olarak kayda geçti. Melissa Vargas’ın MVP seçilmesi, turnuvanın sportif performansının da altını çizdi.

FİNALİN ARDINDAN TURNUVANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEÇİLEN MELİSSA VARGAS, ÖDÜLÜNÜ CEV BAŞKANI ROKO SİKİRİĆ VE TRENDYOL GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI SİNAN CEM ŞAHİN’İN ELİNDEN ALDI.