başlangıç ve üretim biçimi:

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Arzu Çakan, yaklaşık 4,5 ay önce bir yakınının tavsiyesiyle evinin mutfağında sabun üretimine başladı. İnternetten izlediği videolarla tekniklerini geliştiren Çakan, ilçenin öne çıkan ürünleri olan ceviz ve üzümden ilham alarak hediyelik sabun tasarımları oluşturdu.

Hazır sabun bazını benmari usulü eritip kalıplara döken girişimci, farklı renk ve kokular kullanarak üretimini çeşitlendiriyor. Ürün yelpazesinde ceviz ve üzüm şekillerinin yanı sıra çilek ve kiraz formunda sabunlar, oyuncaklı çocuk sabunları, kabak lifli sabunlar ve süngerli duş sabunları yer alıyor.

uluslararası talep ve fuar deneyimi:

Çakan, ürünlerini Niksar'da düzenlenen Ceviz Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturduğunu belirtiyor. Fuarda özellikle ceviz ve üzüm figürlü sabunların hediyelik olarak yoğun ilgi gördüğünü ifade eden girişimci, sabunlarını akrabaları aracılığıyla Tunus, ABD ve Almanya'ya gönderdiklerini aktardı.

Çakan, bazı müşterilerin ürünleri çok beğendikleri için kullanmaya kıyamadıklarını söylediğini, bunun da tasarımlarının hediye pazarı için uygunluğunu gösterdiğini belirtiyor.

atölye hedefi ve istihdam planı:

Üretimini evden çıkarıp bir atölyeye taşımayı planlayan Çakan, kadın girişimcilere yönelik desteklerden yararlanarak markasını büyütmeyi hedefliyor. Artan üretim kapasitesiyle birlikte başka kadınlara iş imkânı sağlamak istediğini vurgulayan girişimci, yerel ürünleri temsil eden hediyelik sabunlarla Niksar'ı tanıtmayı amaçlıyor.

Evinde başladığı sabun üretimiyle yurt dışına ulaştı