Dolar 50,1714 +0,07%
Euro 56,2336 +0,64%
Bist 11.563,69 +0,71%
Altın Gram 6.623,01 +0,76%
EUR/USD 1,1194 +0,46%
Brent Petrol 96,65 -1,70%
--°

Ev sahibi Düzce, Nurettin-Haydar Zafer turnuvasında takım halinde üçüncü oldu

Düzce Belediyesi'nin düzenlediği Nurettin ve Haydar Zafer anısına serbest güreş turnuvasına 15 ilden 400 sporcu katıldı; ev sahibi ekip üçüncü oldu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Ev sahibi Düzce, Nurettin-Haydar Zafer turnuvasında takım halinde üçüncü oldu

Turnuvanın kısa özeti

Düzce Belediyesi tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Nurettin ve Haydar Zafer anısına düzenlenen serbest güreş turnuvası 8 Kasım Pazar günü Özkan Olcay Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 15 ilden, 25 kulüp ve 400 sporcu katıldı ve müsabakalar geniş katılımla tamamlandı.

Katılımcılar ve açılış töreni:

Turnuvayı Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal ile Nurettin ve Haydar Zafer'in yakınları, sporcular ve çok sayıda güreşsever takip etti. Sporcuların tartıya çıkmasının ardından 2013–2021, 2014–2015 ve 2016–2017 doğumlular kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Müsabaka sonuçları ve madalyalar:

Düzceli sporcular turnuvada toplam 11 madalya kazandı. 10–11 yaş kategorisinde Yekta Tarakçı (38 kg) madalya elde ederken, Musab Kağan Al 44 kg'da üçüncü, Ömer Halis Akyol 62 kg'da ikinci oldu. 12–13 yaş kategorisinde Miraç Çaldıran (38 kg) madalya kazanırken, Gökhan Bartuğ Çakmakçı 75 kg'da üçüncülük elde etti. 14–15 yaş kategorisinde Muhammed Kuba (38 kg) madalya alırken, Yusuf Eymen Dindar 68 kg'da birinci oldu. Aynı kategoride Yunus Emre Çağlayan 41 kg, Ömer Berk Yılmaz 75 kg ve Yiğit Alp Arslan 100 kg'da üçüncü sırayı aldı.

Takım klasmanı:

Takım sıralamasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birinci, İstanbul Pendik Spor ikinci oldu. Ev sahibi Düzce Belediyesi takım halinde üçüncülük elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi dördüncü sırayı aldı. Turnuva, bölge genç güreşçilerine rekabet ortamı sağlarken, anma etkinliği olarak da dikkat çekti.

DÜZCE BELEDİYESİ, DÜZCE’NİN GÜREŞ BRANŞINDA YETİŞTİRDİĞİ, AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU SPORCULARI...

DÜZCE BELEDİYESİ, DÜZCE’NİN GÜREŞ BRANŞINDA YETİŞTİRDİĞİ, AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU SPORCULARI NURETTİN ZAFER İLE HAYDAR ZAFER ANISINA SERBEST GÜREŞ TURNUVASI DÜZENLENDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gemlik Sümerbey FSK'ta Mesut Çaytemel teknik direktörlüğe başladı
images

Bayburt Ortaokulu kapalı salonda küçükler il birincisi oldu
images

Elazığspor zirvede tek başına kaldı
images

Bayburt Üniversitesi boksörleri ÜNİLİG'te dört madalya kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ehliyet maliyetleri yükselmeden son şans: 10 kasım kurslarına kayıt

Canik'ten üreticiye yeni destek: salep tohumu dağıtımı planlanıyor

Oyuncu Şafak Karali için kolektif veda: 'o benimle yaşayacak'

Didim açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor