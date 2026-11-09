Ev sahibi Düzce, Nurettin-Haydar Zafer turnuvasında takım halinde üçüncü oldu

Turnuvanın kısa özeti

Düzce Belediyesi tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Nurettin ve Haydar Zafer anısına düzenlenen serbest güreş turnuvası 8 Kasım Pazar günü Özkan Olcay Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 15 ilden, 25 kulüp ve 400 sporcu katıldı ve müsabakalar geniş katılımla tamamlandı.

Katılımcılar ve açılış töreni:

Turnuvayı Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal ile Nurettin ve Haydar Zafer'in yakınları, sporcular ve çok sayıda güreşsever takip etti. Sporcuların tartıya çıkmasının ardından 2013–2021, 2014–2015 ve 2016–2017 doğumlular kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Müsabaka sonuçları ve madalyalar:

Düzceli sporcular turnuvada toplam 11 madalya kazandı. 10–11 yaş kategorisinde Yekta Tarakçı (38 kg) madalya elde ederken, Musab Kağan Al 44 kg'da üçüncü, Ömer Halis Akyol 62 kg'da ikinci oldu. 12–13 yaş kategorisinde Miraç Çaldıran (38 kg) madalya kazanırken, Gökhan Bartuğ Çakmakçı 75 kg'da üçüncülük elde etti. 14–15 yaş kategorisinde Muhammed Kuba (38 kg) madalya alırken, Yusuf Eymen Dindar 68 kg'da birinci oldu. Aynı kategoride Yunus Emre Çağlayan 41 kg, Ömer Berk Yılmaz 75 kg ve Yiğit Alp Arslan 100 kg'da üçüncü sırayı aldı.

Takım klasmanı:

Takım sıralamasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birinci, İstanbul Pendik Spor ikinci oldu. Ev sahibi Düzce Belediyesi takım halinde üçüncülük elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi dördüncü sırayı aldı. Turnuva, bölge genç güreşçilerine rekabet ortamı sağlarken, anma etkinliği olarak da dikkat çekti.

DÜZCE BELEDİYESİ, DÜZCE’NİN GÜREŞ BRANŞINDA YETİŞTİRDİĞİ, AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU SPORCULARI NURETTİN ZAFER İLE HAYDAR ZAFER ANISINA SERBEST GÜREŞ TURNUVASI DÜZENLENDİ.