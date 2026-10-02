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Evciler’de üretim kapasitesi tespitleri hız kazandı

Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin fiziki koşullarını ve üretim kapasitelerini yerinde inceleyerek raporlar için veri topluyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Evciler’de üretim kapasitesi tespitleri hız kazandı

İncelemelerin kapsamı:

Afyonkarahisar Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kapasitelerini ve üretim şartlarını yerinde tespit etmek amacıyla düzenli saha çalışmaları yürütüyor. Denetimler, işletmelerin günlük üretim akışı ve tesis altyapısının yerinde değerlendirilmesini kapsıyor.

Ekipler ziyaretlerde tesislerin fiziki durumu, üretim hatlarının işleyişi, hijyen ve iş güvenliği koşulları ile kayıt ve belge düzenlerinin uyumunu detaylı şekilde inceliyor. Bu tespitler, işletme bilgilerinin güncellenmesi ve eksikliklerin belirlenmesi açısından çapraz kontrol ediliyor.

Toplanan verilerin kullanımı:

Yapılan saha çalışmalarında elde edilen veriler, hazırlanacak olan kapasite raporları için temel oluşturuyor. Bu raporlar; işletmelerin mevcut üretim potansiyelini ortaya koymayı, darboğazları tespit etmeyi ve işletmelerin verimliliğini artırmaya yönelik öneriler geliştirmeyi hedefliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incelemelerin sadece aydınlatıcı tespitler yapmakla kalmayıp aynı zamanda tarımsal ve endüstriyel üretimin niteliğini yükseltmeye yönelik yol haritaları üretmek için de temel oluşturduğunu belirtti. Elde edilen sonuçların raporlanmasının ardından takip, yönlendirme ve gerekirse destek programlarına yönelik çalışmaların süreceği vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR EVCİLER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BÖLGEDEKİ İŞLETMELERİN MEVCUT...

AFYONKARAHİSAR EVCİLER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BÖLGEDEKİ İŞLETMELERİN MEVCUT KAPASİTELERİNİ VE ÜRETİM KOŞULLARINI YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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