Evde alkol bitince kolonya içti, hastaneye kaldırıldı

Olayın kısa özeti

Edirne'de bir evde alkol alan kişinin içtiği kolonya sonrası rahatsızlanması üzerine sağlık ekipleri seferber oldu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptı ve hasta hastaneye kaldırıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, S.Y. evinde alkol aldı. Alkolü bitince iddiaya göre kolonya içen S.Y., bir süre sonra kendisini kötü hissetti. Durumu fark eden veya durumdan etkilenen kişinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri adreste yaptığı ilk müdahalenin ardından S.Y.'yi ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine taşıdı. Hastanede yapılan tetkik ve tedavi süreci devam ediyor.

Yetkililerin açıklamaları ve soruşturma:

Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer vakalarda kolonya gibi ürünlerin içilmesinin ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini belirtiyor ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor ve sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamalar yetkili kurumlarca paylaşılacak.

S.Y., TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLEREK TEDAVİ ALTINA ALINDI.