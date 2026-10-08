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Evden camiye dönüşen Ketencizade camii kentsel dönüşüme direniyor

Erzurum'un Ulu Camii arkasındaki Ketencizade Camii, ev mimarisini koruyarak medrese ve camiye dönüşmüş yapısıyla kentsel dönüşüme direniyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Evden camiye dönüşen Ketencizade camii kentsel dönüşüme direniyor

Mahalledeki konum ve tarih:

Rabia Ana Mahallesi'nde, Ulu Camii'nin hemen arka sokağında yer alan Ketencizade Camii bölgenin nadir ayakta kalan yapılarından biri. Tarihte daha çok Ketenci Mescidi olarak anılan yapı, başlangıçta Eski Ulu Camii imamı Mehmet Rüştü Efendi'nin evi olarak inşa edildi. Sahibinin vasiyeti doğrultusunda önce medreseye, ardından camiye çevrilen bina, mahalle belleğinde farklı işlevleriyle yer buldu.

Mimari özellikler ve restorasyon:

Geleneksel Erzurum evlerini anımsatan sade bir plan ve düz tavanla dikkat çeken camide öne çıkan unsurlar arasında 5 metrelik küçük sac minare ve mütevazı bir abdesthane bulunuyor. Yapının bariz bir süslemeye veya öne çıkan mimari özelliklere sahip olmadığı, asıl değerini manevî ve tarihi bağlamdan aldığı belirtiliyor. Mahalle sakinlerinin 1980'li yıllarda başlattığı restorasyon çalışmaları sonucu yapı 1982 yılında ibadete açıldı ve o günden bu yana kullanılıyor.

Cemaat ve kentsel dönüşümün etkileri:

Araştırmacı-yazar Taner Özdemir, Ketencizade Camii'nin Erzurum'un manevi dinamiklerinden biri olduğuna vurgu yapıyor ve bu tür yapıların manevi turizme kazandırılması gerektiğini ifade ediyor. Özdemir ayrıca Mehmet Rüştü Efendi'nin 19. yüzyılda (kaynaklara göre 1834 veya 1836 doğumlu) doğduğunu ve 1916'da vefat ettiğini, uzun yıllar Ulu Cami'de imamlık yaptığını hatırlatıyor.

Cami cemaatlerinden Ünal Calp ise yapının Ulu Cami imamına ait bir eve dayandığını duyduklarını, şimdi hocaların gelerek namaz kıldığını ve küçük de olsa bir cemaatin oluştuğunu belirtiyor. Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla evlerin yıkıldığına dikkat çeken Calp, Ulu Cami gibi kalabalık merkezlerin yanında Ketencizade Camii'nde de cemaatin güçlenmesinin olumlu olacağını söylüyor.

ERZURUM&#039;DA ULU CAMİİ&#039;NİN ARKA SOKAKLARINDA BULUNAN KETENCİZADE CAMİİ, EVDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLEN...

ERZURUM'DA ULU CAMİİ'NİN ARKA SOKAKLARINDA BULUNAN KETENCİZADE CAMİİ, EVDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLEN YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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