Evinde etkisiz: Denizli İdman Yurdu 2-0 yenildi

Maç raporu

Ev sahibi Denizli İdman Yurdu 1959 SK, kendi sahasında konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'a ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma, her iki ekip için de tempolu başladı ancak skoru belirleyecek anlar ikinci yarıya kaldı.

ilk yarı: kaçan fırsatlar:

Maça hızlı ve istekli başlayan Denizli İdman Yurdu, ilk yarıda önemli gol pozisyonları yakaladı. Ancak bu fırsatların değerlendirilmemesi, takımı soyunma odasına golsüz eşitlikle gitmek zorunda bıraktı ve oyunun kontrolü üstü üste gelen ataklara rağmen skora yansımadı.

ikinci yarı: konuk ekip üstünlüğü:

İkinci yarıya daha etkili başlayan Bursa Yıldırımspor, bulduğu iki golle maçın kaderini belirledi. Denizli İdman Yurdu'nun kalan dakikalardaki çabaları sonuca ulaşmadı ve mücadele 2-0 şeklinde tamamlandı. Ev sahibi ekip için kaçan fırsatlar ve ikinci yarıda savunmadaki aksaklıklar maçın belirleyici unsurları oldu.

Sonuç, Bursa temsilcisine üç puanı kazandırırken Denizli İdman Yurdu'nun evindeki puan kaybı olarak kayıtlara geçti.

DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 SK, SAHASINDA AĞIRLADIĞI BURSA YILDIRIMSPOR’A İKİNCİ YARIDA KALESİNDE GÖRDÜĞÜ GOLLERLE 2-0 MAĞLUP OLDU. DENİZLİ İDMAN YURDU 1959 SK, BUGÜN SAHASINDA BURSA YILDIRIMSPOR’U KONUK ETTİ.