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Vanspor FK Akhisar'da Alhaft'la son nefeste güldü

Vanspor FK, Trendyol 1. Lig 13. haftasında Sarıyer'i 88. dakikada I. Alhaft'ın golüyle 1-0 yenerek Akhisar'da önemli üç puan aldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Vanspor FK Akhisar'da Alhaft'la son nefeste güldü

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Vanspor FK, Akhisar'da konuk ettiği Sarıyer'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 88. dakikada I. Alhaft kaydederek takımına üç puanı getirdi.

maçtan önemli anlar:

17. dakikada Vanspor FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Faruk Can'ın pasına ceza sahası içinde hareketlenen İlkan sert bir şut çekti; kaleci Sehic topu kurtardı.

35. dakikada orta sahadan başlayan hızlı atakta İlkan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oliveira'nın plase vuruşunu Sehic köşeye çeldi ve pozisyon golle sonuçlanmadı.

87. dakikada Sarıyer geliştirdiği atakta Poko'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eze'nin şutu savunmaya çarpıp taca çıktı.

88. dakikada orta sahada topla buluşan Ozan Can, oyunu hızlandırarak sağ çaprazdaki Alhaft'a pasını verdi. Alhaft soluna çekip uzak köşeye gönderdiği topla ağları buldu ve skor 1-0 oldu.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Stat: Spor Toto

Hakemler: Berkay Erdemir, Emrah Ünal, Emre Doğu

Vanspor FK: Abdulsamed Damar, Sinan Kurumuş, N. Oulare, Kadir (Batuhan İşçiler dk. 83), Mehmet Manış (Ozan Kökçü dk. 65), Hikmet Çiftçi, Mehmet Özcan, Faruk Can Genç (Celal Hanalp dk. 83), İlkan Sever (I. Alhaft dk. 71), T. Yenne, A. de Oliveira (Furkan Özhan dk. 83). Yedekler: Alperen Uysal, M. Khan, Emre Aytun, Özkan Yiğiter, Medeni Bingöl. Teknik direktör: Mustafa Gürsel.

Sarıyer: Sehic, Caner Osmanpaşa, Işık Kaan Arslan, Eşref Korkmazoğlu, Üzeyir Ergün, Hasan Emre (Furkan Gedik dk. 46 (B. Poko dk. 71), M. Silva (Batuhan Kör dk. 90), Tunahan Ergül, Mamadou Thiam (Doğancan Davas dk. 71), Emeka Eze, Efecan Karaca (Eren Karadağ dk. 71). Yedekler: Furkan Akyüz, Attamah, Erdi Dikmen, Barış Alıcı, Yağız Şen. Teknik direktör: Umut Eskiköy.

Gol: Alhaft (dk. 88) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: N. Oulare, Hikmet Çiftçi (Vanspor FK); Tunahan, Doğan Can Davas (Sarıyer)

TRENDYOL 1. LİG 13. HAFTASINDA SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMUNDA SMS GRUP SARIYER&#039;İ KONUK EDEN ARTI...

TRENDYOL 1. LİG 13. HAFTASINDA SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMUNDA SMS GRUP SARIYER'İ KONUK EDEN ARTI DEĞER VANSPOR FK, KARŞILAŞMADAN 1-0 GALİP AYRILARAK HANESİNE 3 PUAN YAZDIRAN TARAF OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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