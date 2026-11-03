Evlilik kredisi tanıtımı Yüksekova sokaklarında sürdü

Tanıtım çalışması:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik devlet destekli kredi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sahaya inerek bilgilendirici faaliyet gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında ekipler ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, bilgilendirici broşürler dağıttı ve gençlerin başvuru süreçleriyle ilgili temel bilgileri paylaştı. Amaç, evlilik hazırlığındaki gençlerin projeden haberdar edilmesi ve evlilik kredisi desteğinin geniş kitlelere duyurulması olarak açıklandı.

Yöntem ve erişim çabaları:

Yerel saha çalışması, kapı kapı ziyaretler ve doğrudan bilgilendirici materyal dağıtımı şeklinde yürütüldü. Bu yaklaşımın, proje hakkında farkındalığı artırması ve başvuru yollarına ilişkin tereddütleri azaltması hedeflendi. Personel, gençlerin hangi koşullarda krediye başvurabileceğine dair pratik bilgiler aktardı.

Yetkililer, bilgilendirme faaliyetlerinin özellikle evlilik aşamasındaki gençlerin bu haktan en üst düzeyde yararlanabilmesi açısından kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, tanıtım çalışmalarının toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Beklenen etkiler:

Projenin düzenli tanıtımıyla başvuruların ve faydalanan genç sayısının artması; başvuru süreçlerine ilişkin bilinmezliklerin azalması bekleniyor. Yerel ekipler, bilgilendirmenin devam etmesi ve gençlere doğrudan ulaşılması için ilçe genelindeki temaslarını sürdürmeyi planlıyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN GENÇLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİNİN TANITIMI AMACIYLA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.