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Evlilik kredisinin meyvesi: bebek sevinciyle buluşan yeni yuva

Bilecik'te evlilik kredisiyle yuva kuran ailenin 2026 doğumlu bebek sevincine İl Müdürü ve yetkililer katıldı; bakan ile valinin selamları iletildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Evlilik kredisinin meyvesi: bebek sevinciyle buluşan yeni yuva

Evlilik kredisinin meyvesi: bebek sevinciyle buluşan yeni yuva

Bilecik'te, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisinden yararlanarak yuva kuran aile, 2026'da dünyaya gelen bebekleriyle mutluluğunu paylaştı. Aileye yönelik ziyaret, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Ziyarette iletilen selamlar ve hediye:

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mektubu ve selamları ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Yetkililer ayrıca aileye bir yenidoğan çantası hediye etti.

İl müdürünün mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, aileyi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin yuva kurma süreçlerinde desteklenmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yeni evlatlarını kucaklarına alan ailemizin mutluluğunu paylaşıyor, bebeklerine sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyorum".

Yetkililer, benzer desteklerin gençlerin ev kurma adımlarını kolaylaştırmayı ve aile yapısını güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Ziyaret, projenin somut etkisini ve yerel düzeyde sunulan desteğin ailelerle doğrudan temasla pekiştirildiğini gösterdi.

EVLİLİK KREDİSİYLE YUVA KURAN ÇİFTİN BEBEK SEVİNCİNE ORTAK OLDULAR

EVLİLİK KREDİSİYLE YUVA KURAN ÇİFTİN BEBEK SEVİNCİNE ORTAK OLDULAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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