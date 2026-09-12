Evlilik yolculuğuna bilinçli adım: Bilecik'te evlilik öncesi eğitim

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik kredisi alacak çiftlere yönelik bir ön eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, çiftlere sağlıklı ve güçlü bir aile yaşamının temelleri hakkında bilgi aktarmayı hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim oturumlarında eşler arası iletişim, aile içi ilişkiler ve evlilik sürecinde karşılaşılabilecek durumların yönetimi ele alındı. Katılımcılara, günlük yaşamda karşılaşılabilecek çatışma ve çözüm örnekleri üzerinde pratik bilgiler verildi ve çiftlerin evlilik hayatına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Amaç ve değerlendirme:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gençlerin sağlıklı ve güçlü aileler kurmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Evlilik, hayatın önemli dönüm noktalarından biridir. Gençlerimizin evlilik sürecine daha bilinçli ve hazırlıklı şekilde başlamalarını önemsiyoruz. Aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik eğitim ve destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

BİLECİK’TE EVLENECEK GENÇLERE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM