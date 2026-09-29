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Evrakta sahtecilik ve mobbing soruşturmasında MHK başkanı dahil yedi kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında MHK başkanı Ferhat Gündoğdu ve altı kişi evrakta sahtecilik ile mobbing iddiasıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Evrakta sahtecilik ve mobbing soruşturmasında MHK başkanı dahil yedi kişi gözaltında

soruşturmanın başlama nedeni ve ilk uygulama:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bir mağdurun 15 Eylül 2025 tarihinde verdiği ifade üzerine başlatıldı. Soruşturmada, evrakta sahtecilik ve mobbing iddiaları üzerinde durulduğu bildirildi.

Bu sabah yürütülen operasyon kapsamında 7 şüpheli, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolleri için önce hastaneye götürüldükleri, kontroller sonrası emniyete sevk edilecekleri açıklandı.

gözaltına alınan isimler ve görevleri:

1. Ferhat Gündoğdu (MHK Başkanı)

2. Ferdi Karadoruk (TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

3. Sebahattin Şahin (MHK Üyesi - TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

4. Emre Kosif (TFF Hakem ve Gözlemciler Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

5. Alican Sağlar (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Sorumlusu)

6. Ahmet Şahin (TFF MHK Eski Başkan Vekili)

7. Yunus Yıldırım (TFF MHK Eski Üyesi)

İlgili kurumlardan yapılan kısa açıklamalarda, soruşturmanın selameti ve adli süreç gereği detayların soruşturma aşamasında kamuoyuyla sınırlı paylaşılacağı kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilmesi ve adli sürecin ilerleyişine göre ek işlemler yapılması bekleniyor.

İSTANBUL CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA MHK BAŞKANI FERHAT...

İSTANBUL CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU EVRAKTA SAHTECİLİK VE MOBBİNG İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 6 MHK ÜYESİYLE BİRLİKTE BU SABAH SAATLERİNDE ŞÜPHELİ SIFATIYLA GÖZALTINA ALINDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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