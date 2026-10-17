Eylül ayında İzmir'de konut satışları geriledi, Menemen öne çıktı

İzmir'de Eylül dönemi konut piyasasının özeti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de 2026 yılı Eylül ayında gerçekleşen konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 azalarak 7 bin 535 oldu. 2025 Eylül ayında bu sayı 8 bin 857 olarak kaydedilmişti. İzmir, Eylül ayında İstanbul (22 bin 212) ve Ankara (12 bin 406) ardından Türkiye genelinde en çok konut satılan üçüncü il konumunu korudu. Ülke genelinde toplam satışlar aynı dönemde yıllık %9,3 azalarak 142 bin 390 seviyesinde gerçekleşti.

ilk ve ikinci el satışlar:

İzmir'de Eylül ayında ilk defa satılan konut sayısı yıllık bazda %9,4 azalarak 2 bin 224 oldu. Toplam satışlar içerisinde ilk satışların payı %29,5 olarak hesaplandı. Buna karşın ikinci el konut satışları daha güçlü bir daralma gösterdi; yıllık %17,1 düşüşle 5 bin 311 satış gerçekleşti ve toplam içindeki payı %70,5 olarak kaydedildi.

ipotekli satışlar ve yabancı alımları:

İzmir'de ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 azalarak 1 bin 392 olarak gerçekleşti; ipotekli satışların toplam içindeki payı %18,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise kent genelinde 36 adede çıkarak yıllık bazda %2,9 artış gösterdi. Türkiye genelinde yabancılara yapılan satışlar Eylül'de 2 bin 167 seviyesine yükselirken toplam satışlar içindeki payı %1,5 oldu. Ocak–Eylül döneminde yabancılara yapılan satışlar ise yıllık %4,3 azalarak 15 bin 308 olarak kaydedildi. Ülke uyruklarına göre Eylül dönemi içinde en fazla satış 388 ile Rusya Federasyonu, 166 ile Irak ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

ilçe dağılımı ve iş yeri satışları:

İzmir'de ilçeler bazında Eylül ayının en aktif bölgesi Menemen oldu; burada 1 bin 101 konut satışı gerçekleşti. Menemen'i Buca (748), Torbalı (699), Karşıyaka (611), Konak (446), Çiğli (440), Bornova (409), Karabağlar (406) ve Bayraklı (328) izledi. Aynı dönemde İzmir'de iş yeri satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 azalarak 862 olarak kaydedildi; bu satışların 256'sı ilk el, 606'sı ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Veriler, İzmir konut piyasasında Eylül ayında hem ilk hem ikinci el segmentlerinde daralma gözlendiğini, ipotekli işlemlerde daha sınırlı düşüş yaşandığını ve yabancı alımlarda ülke ortalamasının altında kalsa da hafif artış kaydedildiğini gösteriyor. İlçe bazındaki dağılım ise kent içi hareketliliğin bölgesel farklılıklar taşıdığını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) VERİLERİNE GÖRE, İZMİR'DE KONUT SATIŞLARI 2026 YILI EYLÜL AYINDA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %14,9 ORANINDA AZALARAK 7 BİN 535 OLDU. 2025 YILI EYLÜL AYINDA BU SAYI 8 BİN 857 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİ.