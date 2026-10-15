Eylülde biriken nem yağışa dönüştü: Trabzon'da rekor niteliğinde artış

eylülde artışın verileri:

Trabzon'da 1991-2020 uzun yıllar ortalamasına göre ağustos ayı 59,4 milimetre, eylül ayı ise 85,4 milimetre yağış alıyor. 2026 eylülünde kentte kaydedilen toplam yağış 158,2 milimetreye ulaşarak uzun yıllar ortalamasının yaklaşık %85 üzerine çıktı.

Son üç yılın eylül verileri bu yükselişi net biçimde gösteriyor: 2024'te 92,4 mm ve 12 yağışlı gün; 2025'te 116,4 mm ve 10 gün; 2026'da ise 158,2 mm ve 14 yağışlı gün kaydedildi. Ağustos ayı ölçümlerinde de 2024'te 16,4 mm, 2025'te 76,6 mm ve 2026'da 31,7 mm değerleri görülmüştür.

iklim değişikliği ve yağış mekanizması:

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazihan Ursavaş, artışın ardında iklim değişikliği ile hızlanan buharlaşma ve atmosferde biriken nemin yattığını belirtiyor. Ursavaş, "ağustos ayında daha sıcak günler geçirdik ve bu günler içerisinde yeryüzündeki sularımız, deniz yüzeyinden ve yeryüzünden olmak üzere buharlaşarak atmosfere karıştı" diyor. Atmosferde biriken bu nem, yeterli soğuk hava tabakasıyla buluştuğunda eylülde ani ve yoğun yağışlara dönüşüyor.

Ursavaş ayrıca yağışların doğrudan miktarının artmasından çok şiddetinin arttığını vurguladı: "Yağışların gerçekleşebilmesi için bir soğuk hava tabakasıyla karşılaşması gerekiyor... biriken sıcak hava ve nem eylül ayına geçtiğimizde havaların da soğumasıyla birlikte yağışa dönüşüyor." Bu süreç, nemin taşınma kapasitesi aşıldığında ani ve yoğun yağışları beraberinde getiriyor.

riskler, etkiler ve öneriler:

Doğu Karadeniz'de son dönemde yaşanan yoğun yağışlar sel ve taşkın riskini yeniden öne çıkardı; bölgede gerçekleşen taşkınlarda can kayıpları, arazi ve maddi zararlar görüldü. Ursavaş, iklimdeki hızlı ısınmaya dikkat çekerek son 100 yılda gözlenen değişimi şöyle özetledi: "Geçtiğimiz yüzyıllarda 20 bin yılda meydana gelen dört derecelik bir artış varken şu anda 100 yıllık süreç içerisinde neredeyse 1-1,5 derecelik sıcaklık artışıyla karşı karşıyayız."

Ursavaş, çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemine işaret ederek somut öneriler sıraladı: su kaynaklarını korumak, suyu verimli kullanmak ve atıkları kaynağında azaltmak gibi önlemlerle gelecekteki risklerin azaltılabileceğini belirtti. "Attığımız her adımın, harcadığımız her suyun, çevremize verdiğimiz her zararın dönüp dolaşıp bize geleceğini unutmamak gerekiyor" uyarısı yerel yönetimler ve halk için hazırlık ve farkındalık çağrısı niteliği taşıyor.

DOÇ. DR. NAZİHAN URSAVAŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU