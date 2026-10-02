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Eylülde domateste fiyat artışı miktar yükselişiyle birlikte görüldü

Antalya Ticaret Borsası’nın 2026 Eylül raporuna göre domatesin yıllık miktar endeksi %8,46, fiyat endeksi %53,66 arttı; meyvede fiyat geriledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Eylülde domateste fiyat artışı miktar yükselişiyle birlikte görüldü

Antalya hallerinde eylül verileri

Antalya Ticaret Borsası, 2026 Eylül ayına ilişkin hal endekslerini açıkladı. Açıklamaya göre Eylül ayında domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyat endekslerinde hem aylık hem yıllık bazda belirgin değişimler kaydedildi. Rakamlar zincirleme değerlendirmelerde, son yedi yılın eylül aylarıyla kıyaslanarak da yorumlandı.

yıllık değişimler:

Eylül ayı itibarıyla yıllık bazda domatesin miktar endeksi %8,46, fiyat endeksi ise %53,66 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık %6,70 artış gösterirken fiyat endeksi yıllık bazda %6,62 azaldı. Sebze tarafında ise yıllık miktar endeksi %13,47, fiyat endeksi %38,38 yükseldi. Bu veriler, domates ve sebze fiyat endekslerindeki artışların miktardaki artışa rağmen gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

aylık dalgalanmalar ve yedi yıllık karşılaştırma:

Aylık bazda Eylül verilerinde domates işlem miktar endeksi %10,02 artarken işlem fiyat endeksi %1,79 düştü. Bu durum, yıllık fiyat artışının arka planda farklı dönemsel dinamiklerle şekillendiğine işaret ediyor. Meyvede aylık işlem miktarı %5,79 azalırken işlem fiyat endeksi %1,54 düşüş gösterdi. Sebzede aylık işlem miktarı %13,82 artarken işlem fiyat endeksi %5,36 ile rekor azalış kaydetti.

Son yedi yılın Eylül ayları dikkate alındığında domates işlem miktar endeksi üçüncü en büyük artış olarak kayıtlara geçerken, işlem fiyat endeksi ikinci en büyük azalışı gösterdi. Meyvede miktar endeksi beşinci en büyük azalış, fiyat endeksi dördüncü en büyük azalış olarak değerlendirildi. Sebze işlem miktar endeksi ise son yedi yıldaki üçüncü en büyük artış olarak tabloya yansıdı.

Genel değerlendirmede, son yedi yıllık ortalamalar göz önüne alındığında Eylül ayında domates, meyve ve sebze satış miktarları ortalama civarında gerçekleşti. Ancak domates ve sebze fiyat seviyeleri ortalamanın altında, meyve fiyat seviyesi ise ortalama civarında kaydedildi. Bu dengeler, hem üretim hem talep koşullarının mevsimsel ve yıllık bileşenlerle etkileşim içinde olduğunu gösteriyor.

ANTALYA HALLERİNDE İŞLEM GÖREN DOMATES, MEYVE SEBZE İŞLEM VE FİYAT ENDEKSLERİ EYLÜL AYINDA DEĞİŞİM...

ANTALYA HALLERİNDE İŞLEM GÖREN DOMATES, MEYVE SEBZE İŞLEM VE FİYAT ENDEKSLERİ EYLÜL AYINDA DEĞİŞİM GÖSTERDİ. DOMATES, MİKTAR ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 8,46, FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 53,66 ARTARKEN, MEYVE MİKTAR ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 6,70 ARTTI, FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 6,62 AZALDI, SEBZE MİKTAR ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 13,47, FİYAT ENDEKSİ İSE YÜZDE 38,38 ARTTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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