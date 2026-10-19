Eylülde MediaMarkt aramalarında akıllı telefondan ev aletlerine yayılan ilgi

MediaMarkt Eylül arama verileri:

MediaMarkt Türkiye, Eylül ayına ilişkin dijital arama istatistiklerini online mağaza ve MediaMarkt App verilerinden derleyerek paylaştı. Veriler, tüketicilerin teknoloji arayışlarının yalnızca mobil cihazlarla sınırlı kalmayıp, ev yaşamını kolaylaştıran ürünlere ve eğlence teknolojilerine doğru genişlediğini gösteriyor.

Mobil ve kişisel teknoloji:

Listede akıllı telefonlar zirvedeki yerini korurken, kulaklıklar ve tabletler üst sıralarda yer aldı. Dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve monitör gibi kişisel teknoloji ürünleri de tüketicilerin sıkça aradığı gruplar arasında bulunuyor. Bu eğilim, hem günlük kullanım hem de iş ve eğlence odaklı ihtiyaçların dijital aramalara yansıdığını ortaya koyuyor.

Ev yaşamını kolaylaştıran ürünler:

Aramalarda yalnızca yüksek teknoloji ürünleri değil, ev içi konforu artıran cihazlar da öne çıktı. Dikey süpürgeler ve robot süpürgeler dikkat çekerken; çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar listede yer aldı. Ayrıca kahve makinesi, ütü ve termos gibi küçük ev aletleri de tüketicilerin araştırdığı ürün grupları arasına girdi.

Eğlence ve oyun teknolojileri:

Evdeki eğlence deneyimine yönelik aramalar da sürdü. PlayStation ve diğer oyun konsolları ile televizyonlar ve monitörler, Eylül ayında tüketicilerin ilgi gösterdiği kategoriler arasında bulundu. Bu durum, farklı kullanım senaryolarına yönelik ürün çeşitliliğinin dijital aramalarda kendini gösterdiğini kanıtlıyor.

Paylaşılan verilere göre tüketiciler, akıllı telefonlar başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde araştırma yapmayı sürdürüyor; ilginin hem mobil cihazlara hem de ev ve eğlence teknolojilerine dağıldığı dikkat çekiyor.

tuşlu telefon sürprizi:

Dikkat çekici bir başka bulgu ise tuşlu telefonların Eylül ayı içinde ilk 100 arama arasında yer alması oldu. Tuşlu telefonların listede bulunması, akıllı telefonların açık ara en çok aranan teknoloji olmasına rağmen tüketicilerin farklı mobil iletişim seçeneklerini de değerlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.

MEDİAMARKT TÜRKİYE, EYLÜL AYININ DİJİTAL ALIŞVERİŞ TRENDLERİNİ PAYLAŞTI.