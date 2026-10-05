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eylülde TÜFE aylık yüzde 1,84 arttı, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu

TÜFE eylülde aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 yükseldi; gıda aylık gerilerken ulaştırma ve konut kalemleri yıllık enflasyona en büyük katkıyı verdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

eylülde TÜFE aylık yüzde 1,84 arttı, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu

TÜFE verileri: eylül 2026 sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2026 eylül ayında bir önceki aya göre %1,84, geçen yılın aynı ayına göre %29,73 arttı. Aralık ayına göre artış yüzde 24,32 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış %31,49 seviyesinde kaydedildi.

Yıllık görünümde öne çıkan harcama grupları:

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62, ulaştırmada %35,10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 olarak gerçekleşti. Bu grupların yıllık enflasyona katkıları sırasıyla gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73 puan, ulaştırmada 5,96 puan ve konutta 4,84 puan oldu.

Ayılk değişim ve alt grup dağılımı:

Aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %0,20 düşüş gözlenirken, ulaştırma %2,79 ve konut grubu %2,71 artış kaydetti. Aylık değişime katkılar gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05 puan, ulaştırmada 0,49 puan ve konutta 0,33 puan oldu.

TÜFE kapsamındaki 174 alt sınıftan 133’ünün endeksi artarken, 35 alt sınıfta düşüş, 6 alt sınıfta ise değişim yaşanmadı.

Ayrıca, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi eylülde aylık %2,01, yıllık %29,00 artış kaydetti. Bu göstergede geçen yılın aralık ayına göre artış %23,40, 12 aylık ortalamalara göre ise %30,80 olarak hesaplandı.

ENFLASYON EYLÜLDE AYLIK YÜZDE 1,84 ARTTI

ENFLASYON EYLÜLDE AYLIK YÜZDE 1,84 ARTTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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