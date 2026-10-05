eylülde TÜFE aylık yüzde 1,84 arttı, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu

TÜFE verileri: eylül 2026 sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2026 eylül ayında bir önceki aya göre %1,84, geçen yılın aynı ayına göre %29,73 arttı. Aralık ayına göre artış yüzde 24,32 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış %31,49 seviyesinde kaydedildi.

Yıllık görünümde öne çıkan harcama grupları:

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62, ulaştırmada %35,10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 olarak gerçekleşti. Bu grupların yıllık enflasyona katkıları sırasıyla gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73 puan, ulaştırmada 5,96 puan ve konutta 4,84 puan oldu.

Ayılk değişim ve alt grup dağılımı:

Aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %0,20 düşüş gözlenirken, ulaştırma %2,79 ve konut grubu %2,71 artış kaydetti. Aylık değişime katkılar gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05 puan, ulaştırmada 0,49 puan ve konutta 0,33 puan oldu.

TÜFE kapsamındaki 174 alt sınıftan 133’ünün endeksi artarken, 35 alt sınıfta düşüş, 6 alt sınıfta ise değişim yaşanmadı.

Ayrıca, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi eylülde aylık %2,01, yıllık %29,00 artış kaydetti. Bu göstergede geçen yılın aralık ayına göre artış %23,40, 12 aylık ortalamalara göre ise %30,80 olarak hesaplandı.

ENFLASYON EYLÜLDE AYLIK YÜZDE 1,84 ARTTI