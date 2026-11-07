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Eyüpspor evinde Kocaelispor karşısında ilk çeyrekte geride

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor; ilk 15 dakikada skor 1-0 ve maç sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eyüpspor evinde Kocaelispor karşısında ilk çeyrekte geride

Eyüpspor 0 - Kocaelispor 1 (maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle geçti ve maç devam ediyor.

maç özeti:

Kısa sürede Kocaelispor'un bulduğu golle skor 1-0'a geldi; karşılaşma hâlen oynanıyor.

süreç ve beklenti:

Maç devam ediyor; ilerleyen dakikalarda her iki takımın da skoru etkileme imkanları belirleyici olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA EYÜPSPOR, KOCAELİSPOR&#039;U KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK 15...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA EYÜPSPOR, KOCAELİSPOR'U KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI KOCAELİSPOR'UN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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