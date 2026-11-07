Eyüpspor evinde Kocaelispor karşısında ilk çeyrekte geride

Eyüpspor 0 - Kocaelispor 1 (maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle geçti ve maç devam ediyor.

maç özeti:

Kısa sürede Kocaelispor'un bulduğu golle skor 1-0'a geldi; karşılaşma hâlen oynanıyor.

süreç ve beklenti:

Maç devam ediyor; ilerleyen dakikalarda her iki takımın da skoru etkileme imkanları belirleyici olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA EYÜPSPOR, KOCAELİSPOR'U KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI KOCAELİSPOR'UN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.