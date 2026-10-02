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Eyüpsultan belediyesi operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı; Mithat Bülent Özmen de aralarında

Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan belediyesi operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı; Mithat Bülent Özmen de aralarında

Eyüpsultan belediyesi operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı; Mithat Bülent Özmen de aralarında

Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak metinde operasyonun ayrıntıları yer almıyor.

Operasyonun kapsamı ve soruşturmanın seyri:

Haberde operasyonun gerekçeleri, delil durumu veya işlemleri yürüten birimlere dair detay bulunmuyor. Genel uygulamada gözaltı sonrası şüphelilerin ifadesi alınır; savcılık ve hakimlik aşamalarında adli kararlar verilir. Bu süreç, soruşturmanın niteliğine göre adli kontrol, tutuklama veya serbest bırakma gibi sonuçlar doğurabilir.

Belediye çalışmaları ve hukuki sonuçları:

Kurumsal soruşturmalar belediye hizmetlerinin işleyişi üzerinde etkili olabilir; idari sorumluların ve ilgili birimlerin aldığı önlemler, hizmetlerin devamlılığını sağlamaya yönelik olur. Hukuki süreç ise yetkili mahkemelerin vereceği kararlara bağlıdır ve sonuçları resmi açıklamalarla netlik kazanacaktır.

Şu an için teyit edilen ana unsurlar 28 gözaltı ve Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğudur; gelişmeler resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalarla takip edilecek ve haber güncellenecektir.

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Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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