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Eyüpsultan seçiminde yeni görüntüler: CHP'li üyelerin salonu terk etmesi tartışma yarattı

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, 10 Ekim'deki belediye başkan vekilliği seçiminin üçüncü turuna ilişkin görüntüleri yayımladı; hukuki süreç gündemde.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Eyüpsultan seçiminde yeni görüntüler: CHP'li üyelerin salonu terk etmesi tartışma yarattı

Eyüpsultan seçiminde yeni görüntüler: CHP'li üyelerin salonu terk etmesi tartışma yarattı

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, 10 Ekim'de yapılan Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşananlara dair bir video yayımladı. Yayınlanan görüntülerde üçüncü tur oy sayımından sonraki anlar, meclis salonunun boşalması ve seçim sonunda yükselen tepkiler dikkat çekiyor.

üçüncü tur ve oy sayımı:

Videoda üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır ile CHP adayı Cafer Parlak arasındaki oyların 18-18 olarak açıklandığı, Çakır adına kullanılan bir oy pusulasının geçersiz sayıldığı belirtiliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, üçüncü turda 14 Cumhur İttifakı üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesinin de Muhammet Çakır'a oy verdiğini iddia ederek gerçek sonucun 19-18 olduğunu savundu.

salonun boşalması ve çıkarılma iddiaları:

Yayımlanan görüntülerin bir bölümünde üçüncü turun hemen ardından meclis salonunun boşaldığı görülüyor. AK Parti cephesi, bazı CHP'li meclis üyelerinin, partilerinden iki meclis üyesinin baskısı sonucu salondan çıkarıldığını öne sürüyor. İlçe Başkanlığı bu müdahalenin, üçüncü turda Cumhur İttifakı adayına yönelen beş oyun ardından gerçekleştiğini belirtiyor; üyelerin dışarı çıkarılma gerekçesi ve iddia edilen baskının ayrıntıları ise henüz açıklığa kavuşmuş değil.

tepki, sonuç ve hukuki süreç:

Videonun sonunda Cumhur İttifakı meclis üyelerinden yükselen tepki dikkat çekiyor; üyeler Eyüpsultan’ı mahkeme salonlarına muhtaç ettiniz, yazıklar olsun! sözleriyle isyan ediyor. Üçüncü turdaki geçersiz oy kararının ardından dördüncü tura geçilen seçimde Cafer Parlak 19 oyla belediye başkan vekili seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise üçüncü turda Muhammet Çakır’ın salt çoğunluğu sağladığını savunarak seçim sonucuna karşı hukuki mücadele yürüteceklerini açıkladı.

Yayımlanan video ve İl Başkanı'nın açıklamalarının ardından gözler, üçüncü turda geçersiz sayılan oy pusulasının hukuki statüsüne ve olası itiraz sürecine çevrildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve iddiaların doğruluğunun yasal yollarla nasıl tartışılacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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