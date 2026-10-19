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Farklı skorla namağlup ilerliyorlar: Kayserispor U16 19-0

Kayserispor U16, U16 Gelişim Ligi 17. Grup 4. haftasında Amatör Spor Vefa Kulübü'nü 19-0 yenerek 3'te 3 yaptı; sarı-kırmızılar 9 puanla 2. sırada.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Farklı skorla namağlup ilerliyorlar: Kayserispor U16 19-0

Farklı skorla namağlup ilerliyorlar: Kayserispor U16 19-0

U16 Gelişim Ligi 17. Grup'ta zirve mücadelesi veren Kayserispor, ligin 4. haftasında evinde Amatör Spor Vefa Kulübü'nü 19-0 mağlup ederek turnuvadaki çıkışını sürdürdü. Sarı-kırmızılar bu sonuçla 3'te 3 yaparak 9 puanla 2. sırada yer aldı.

maç özeti:

Kayserispor'un hücum hattı karşılaşmanın başından itibaren etkiliydi. Özellikle Muhammed Emir Çelik oyuna damgasını vurdu; maç boyunca fileleri sıkça havalandırdı. Takımın genel oyun organizasyonu, golcü isimlerin etkin pas alma ve bitiricilik performansıyla birleşince farklı skor ortaya çıktı.

Öne çıkan isimlerden Muhammed Emir Çelik maçta çok sayıda gol atarken, M. Mert Selman ve Kürşat Alp Dursun da çoklu gol katkısı verdi. Maçtaki gol dağılımı ve dakikalar şu şekilde kaydedildi:

Goller: Muhammed Emir Çelik, (dk.4-7-9-17-35-48-68), Mustafa Mert Selman (dk.13-21), Kürşat Alp Dursun (dk.14-37 ), Göktuğ Taha Muhammed Kaya (dk.50-75-82), Berke Baran (dk.53-66), Yiğit Türkan (dk.78), Batuhan Coşkun (dk.85-87 pen) (Kayserispor U16)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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