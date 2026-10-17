Fatih’te abdest sırasında çalınan para dolu çanta soruşturmasında iki tutuklama

olayın gelişimi:

İstanbul Fatih’te, Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan bir camide 30 Temmuz 2026 tarihinde abdest alan bir vatandaşın çantası çalındı. Çantanın içinde 15 bin euro ile 94 bin 640 lira bulunduğu tespit edildi.

polis çalışmalarının seyri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için inceleme ve saha çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çantayı çaldığı belirlenen şüphelilerin R.A. ve R.I. olduğu tespit edildi.

adli süreç ve tutuklama:

Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. ve R.I., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih’te camide para dolu çantayı çalan 2 şüpheli tutuklandı