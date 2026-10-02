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Faturalar pembe, mesaj açık: Uludağ Elektrik erken teşhise çağırıyor

Uludağ Elektrik, Ekim'de faturalarını pembe yaparak Sosyal Faturalar projesiyle meme kanserinde erken teşhisin önemini müşterilerine iletiyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Berk Doğan

Faturalar pembe, mesaj açık: Uludağ Elektrik erken teşhise çağırıyor

Uludağ Elektrik'in pembe faturaları:

Dünya genelinde her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Hastalığın tedavisinde erken teşhis hayati önem taşıyor; düzenli kontroller ve yaşa uygun taramalar hastalığın erken evrede tespit edilmesine ve tedaviye daha hızlı başlanmasına imkân veriyor.

Sosyal Faturalar projesiyle yaygın iletişim:

Uludağ Elektrik, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Ekim ayında faturalarını pembe renkte tasarlayarak ve fatura altı farkındalık mesajları ekleyerek milyonlarca müşterisine ulaşıyor. Şirket, bu uygulamayı sosyal medya ve dijital iletişim çalışmalarıyla destekleyerek mesajların erişimini genişletiyor.

2019'da başlatılan Sosyal Faturalar projesi çerçevesinde Uludağ Elektrik, farklı özel gün ve haftalarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştiriyor. Projede meme kanseri ve lösemi gibi konular ön plana çıkarılıyor; faturalar toplumsal bilincin artırılmasında bir iletişim aracı olarak kullanılıyor.

Şirketin yaklaşımı ve çağrısı:

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, projenin şirketin toplumsal fayda yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Arslan, '2019 yılında başlattığımız Sosyal Faturalar projemizle faturalarımızı, toplumsal fayda oluşturabileceğimiz güçlü bir iletişim kanalı olarak değerlendiriyoruz' dedi.

Arslan ayrıca, 'Milyonlarca müşterimize ulaşan faturalarımızın, doğru zamanda doğru mesajla önemli bir farkındalık alanı oluşturabileceğine inanıyoruz. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında faturalarımızı pembeye dönüştürerek erken teşhisin önemine dikkat çekiyor, müşterilerimizi bu konuda daha bilinçli olmaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Uygulama, faturaların günlük hayattaki görünürlüğünü kullanarak sağlık bilinci ve önlenebilir hastalıklara yönelik mesajların geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

ULUDAĞ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ REMEZAN ARSLAN, SOSYAL FATURALAR PROJESİNİN ŞİRKETİN TOPLUMSAL FAYDA...

ULUDAĞ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ REMEZAN ARSLAN, SOSYAL FATURALAR PROJESİNİN ŞİRKETİN TOPLUMSAL FAYDA YAKLAŞIMININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLDUĞUNU BELİRTTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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