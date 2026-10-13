Federasyon başkanı ve müdürden milli cimnastikçilere kamp morali

Bolu kampında federasyon ve il müdürlüğünden ziyaret

Genç ve Yıldız Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takımları, Bolu'daki hazırlık kampında Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'i ağırladı. Kamp, Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek Akdeniz Gençler Şampiyonası öncesi son çalışmalar için önemli bir hazırlık süreci olarak sürüyor.

Hazırlık kampı detayları:

Milli cimnastikçiler, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor. Kamp programı teknik ekibin gözetiminde yürütülürken sporcular güç, teknik ve müsabaka simülasyonlarına odaklanıyor. Ziyaret sırasında salondaki atmosferin moral verici olduğu ve ekiplerin hazırlıklarının planlandığı şekilde devam ettiği gözlendi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Ziyarette Suat Çelen ve Emrullah Güler, milli sporcular ve teknik heyetle bir araya gelerek hazırlık süreci hakkında bilgi aldı. Teknik heyetten çalışmalara ilişkin brifing alan ziyaretçiler, sporcularla sohbet edip yaklaşan şampiyonalar öncesi başarı dileklerini iletti. Görüşmeler, hem motivasyon hem de organizasyonel hazırlıkların koordinasyonu açısından verimli geçti.

Ziyaret, milli takımlarda moral ve odaklanmayı artırmayı hedefledi; sporcuların önümüzdeki müsabakalara güçlü şekilde hazırlanması için destek mesajları yinelendi. Kampın tamamlanmasının ardından ekipler planlanan yarışmalara katılmak üzere yola çıkacak.

BOLU’DA KAMP ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN GENÇ VE YILDIZ ERKEKLER ARTİSTİK CİMNASTİK MİLLİ TAKIMLARI, TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU BAŞKANI SUAT ÇELEN VE BOLU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ EMRULLAH GÜLER TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.