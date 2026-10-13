Dolar 49,3626 +0,01%
Euro 55,2922 +0,43%
Bist 12.209,99 +0,49%
Altın Gram 6.678,12 +0,41%
EUR/USD 1,1196 +0,31%
Brent Petrol 104,90 -1,64%
--°

Federasyon başkanı ve müdürden milli cimnastikçilere kamp morali

Genç ve Yıldız Erkekler Artistik Cimnastik milli takımları, Bolu'daki kampında Suat Çelen ve Emrullah Güler'i ağırladı; şampiyonalar öncesi moral ve bilgi alışverişi yapıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Federasyon başkanı ve müdürden milli cimnastikçilere kamp morali

Bolu kampında federasyon ve il müdürlüğünden ziyaret

Genç ve Yıldız Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takımları, Bolu'daki hazırlık kampında Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'i ağırladı. Kamp, Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek Akdeniz Gençler Şampiyonası öncesi son çalışmalar için önemli bir hazırlık süreci olarak sürüyor.

Hazırlık kampı detayları:

Milli cimnastikçiler, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor. Kamp programı teknik ekibin gözetiminde yürütülürken sporcular güç, teknik ve müsabaka simülasyonlarına odaklanıyor. Ziyaret sırasında salondaki atmosferin moral verici olduğu ve ekiplerin hazırlıklarının planlandığı şekilde devam ettiği gözlendi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Ziyarette Suat Çelen ve Emrullah Güler, milli sporcular ve teknik heyetle bir araya gelerek hazırlık süreci hakkında bilgi aldı. Teknik heyetten çalışmalara ilişkin brifing alan ziyaretçiler, sporcularla sohbet edip yaklaşan şampiyonalar öncesi başarı dileklerini iletti. Görüşmeler, hem motivasyon hem de organizasyonel hazırlıkların koordinasyonu açısından verimli geçti.

Ziyaret, milli takımlarda moral ve odaklanmayı artırmayı hedefledi; sporcuların önümüzdeki müsabakalara güçlü şekilde hazırlanması için destek mesajları yinelendi. Kampın tamamlanmasının ardından ekipler planlanan yarışmalara katılmak üzere yola çıkacak.

BOLU’DA KAMP ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN GENÇ VE YILDIZ ERKEKLER ARTİSTİK CİMNASTİK MİLLİ TAKIMLARI...

BOLU’DA KAMP ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN GENÇ VE YILDIZ ERKEKLER ARTİSTİK CİMNASTİK MİLLİ TAKIMLARI, TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU BAŞKANI SUAT ÇELEN VE BOLU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ EMRULLAH GÜLER TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cem Kavçak: savaşçı kimlikle üç haftadan en az 7 puan hedefi
images

Kartepe Belediyespor minik yıldızlarda 18 madalyayla öne çıktı
images

Manisa FK evinde çıkış arıyor: üç puan hedefi
images

Beşiktaş, Hoffenheim maçı öncesi hazırlık kampını başlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri ile Erbil arasında kardeşlikten ticarete yeni adımlar

Altındağ'da iki eğlence mekanına yıkım tebligatı

Kocaeli'nde iki gün sürecek çok kuvvetli sağanak uyarısı

Kayseri'de KTO'ya birlik mesajı: yeni yönetim tebrik edildi, hedefler açıklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi