Feke'de sahada yeni adımlar: projeler yerinde incelendi, esnafın talepleri kayda alındı

Feke'de saha incelemeleri

Adana'nın Feke ilçesinde yürütülen proje çalışmaları yerinde incelendi. Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçeye kazandırılması planlanan yatırımların fiziki alanlarında incelemelerde bulunmak üzere saha programı gerçekleştirdi. İncelemelere Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu da eşlik etti.

projelerin detayları ve hedefleri:

Program kapsamında öncelikle Gençlik Merkezi Projesinin planlanan alanında değerlendirmeler yapıldı. Ardından Asmaca Park ve Sokak Sağlıklaştırması Projesi çerçevesinde tasarlanan çalışmaların uygulanacağı noktalar üzerine istişareler gerçekleştirildi. Yapılan saha incelemelerinde projelerin ilçeye sağlayacağı katkılar ve uygulama aşamalarında dikkate alınacak hususlar ele alındı.

saha ziyaretleri ve yerel geri bildirim:

Çalışma programı sırasında ekipler, köy evi ve Kızılay Butik gibi yürütülen çalışmaları yerinde ziyaret ederek bilgi aldı. Özen, saha programını esnaf ziyaretleriyle sürdürerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti; günlük yaşam ve ilçe ihtiyaçlarına ilişkin talepler ile öneriler kayda geçirildi. Başkan Özen, ilçenin önceliklerini yerinde tespit ettiklerini ve ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirmek için çalışmaların süreceğini vurguladı.

FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN PROJELERİ SAHADA İNCELEDİ