Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Feke'de sahada yeni adımlar: projeler yerinde incelendi, esnafın talepleri kayda alındı

Belediye Başkanı Cömert Özen, Feke'de Gençlik Merkezi, Asmaca Park ve sokak sağlıklaştırması projelerini sahada değerlendirdi; esnafın görüşlerini dinledi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Feke'de sahada yeni adımlar: projeler yerinde incelendi, esnafın talepleri kayda alındı

Feke'de saha incelemeleri

Adana'nın Feke ilçesinde yürütülen proje çalışmaları yerinde incelendi. Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçeye kazandırılması planlanan yatırımların fiziki alanlarında incelemelerde bulunmak üzere saha programı gerçekleştirdi. İncelemelere Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu da eşlik etti.

projelerin detayları ve hedefleri:

Program kapsamında öncelikle Gençlik Merkezi Projesinin planlanan alanında değerlendirmeler yapıldı. Ardından Asmaca Park ve Sokak Sağlıklaştırması Projesi çerçevesinde tasarlanan çalışmaların uygulanacağı noktalar üzerine istişareler gerçekleştirildi. Yapılan saha incelemelerinde projelerin ilçeye sağlayacağı katkılar ve uygulama aşamalarında dikkate alınacak hususlar ele alındı.

saha ziyaretleri ve yerel geri bildirim:

Çalışma programı sırasında ekipler, köy evi ve Kızılay Butik gibi yürütülen çalışmaları yerinde ziyaret ederek bilgi aldı. Özen, saha programını esnaf ziyaretleriyle sürdürerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti; günlük yaşam ve ilçe ihtiyaçlarına ilişkin talepler ile öneriler kayda geçirildi. Başkan Özen, ilçenin önceliklerini yerinde tespit ettiklerini ve ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirmek için çalışmaların süreceğini vurguladı.

FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN PROJELERİ SAHADA İNCELEDİ

FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN PROJELERİ SAHADA İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edirne'de eylülde ani serinlik: sıcaklık 33'ten 17'ye geriledi
images

Akhisar’da çöplükten lavanta bahçesine dönüşüme 132 dönüm ayrıldı
images

Evlerin kokusunu taşıyan şamama kavunları tezgahlarda
images

Yarışma Alaşehir'in kent kimliğini koruyan projeleri ödüllendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahilikten güç alan Malatya esnafı küllerinden yeniden doğacak

Malatya iş dünyası, eski başkan Abdurrahman Yavuz'u andı

Söğüt'te 745. yılda gelenek, adalet ve birlik vurgusu

Mutfakla sanatın buluştuğu gece: şefler yeni ekipmanları masaya yatırdı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı