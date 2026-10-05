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Feke'nin Koprivnica başarısı: Damla Ünal gümüş madalyayla döndü

Damla Ünal, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası 46 kilo kategorisinde Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Feke'nin Koprivnica başarısı: Damla Ünal gümüş madalyayla döndü

Feke'nin Koprivnica başarısı:

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 46 kilo kategorisinde mindere çıkan milli sporcu Damla Ünal, turnuvayı ikinci tamamlayarak Avrupa 2.'si oldu ve gümüş madalya aldı.

Müsabakanın önemi:

Ünal'ın elde ettiği derece, hem Türkiye'nin hem de memleketi Feke'nin spor alanındaki gurur kaynaklarından biri olarak öne çıktı. Genç sporcunun uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, ilçede memnuniyetle karşılandı.

Karşılama ve destek:

İlçeye dönüşünde Damla Ünal, havaalanında Feke Belediye Başkanı Cömert Özen tarafından karşılandı. Başkan Özen, "Bizlere ve Feke’mize bu büyük gururu yaşatan altın kızımızın her daim yanında olmaya ve başarılarına destek vermeye devam edeceğiz. Geleceğin şampiyonuna spor hayatında başarılar diliyorum" dedi.

MİLLİ SPORCUNUN BAŞARISINDAN DUYDUĞU GURURU DİLE GETİREN FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN, DAMLA...

MİLLİ SPORCUNUN BAŞARISINDAN DUYDUĞU GURURU DİLE GETİREN FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN, DAMLA ÜNAL’I TEBRİK EDEREK "BİZLERE VE FEKE’MİZE BU BÜYÜK GURURU YAŞATAN ALTIN KIZIMIZIN HER DAİM YANINDA OLMAYA VE BAŞARILARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ. GELECEĞİN ŞAMPİYONUNA SPOR HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUM" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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