Felsefenin duayeni İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı

Tören düzenlendi:

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, İstanbul'da 89 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan Kuçuradi için, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefatının ardından anma töreni düzenlendi.

Tören, akademik ve kamuoyunun katılımına açık şekilde Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından yoğun ilgi gören törende Kuçuradi'nin felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmaları anıldı.

Mezarlıkta son görev:

Anma töreninin ardından cenaze Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na getirildi ve mezarlık içindeki kilisede bir tören daha düzenlendi. Töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti; Kuçuradi'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni törene katıldı.

Cenaze töreni sonrasında, Kuçuradi'nin naaşı aynı mezarlıkta toprağa verildi. Türk felsefe camiasının saygın isimlerinden biri olarak anılan Kuçuradi için düzenlenen tören, hem akademik hem de toplumsal bir vedalaşma niteliği taşıdı.

HAYATINI KAYBEDEN ‘HOCALARIN HOCASI ’İOANNA KUÇURADİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.