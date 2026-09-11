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Fenerbahçe antrenmanını Dirk Kuyt yönetti, İsmail Kartal katılmadı

Fenerbahçe, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep FK deplasmanı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı; teknik direktör İsmail Kartal antrenmanda yer almadı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe antrenmanını Dirk Kuyt yönetti, İsmail Kartal katılmadı

antrenmanın içeriği:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK deplasmanının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde başladı. Antrenman ısınma ile açıldı, ardından çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Teknik ekibin programı kapsamında pas çalışmaları yapıldı ve seans, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Roma maçına ilk 11’de başlayıp sahada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular günü rejenerasyon çalışmalarıyla geçirdi; diğer oyuncular ise takım idmanında daha yoğun çalıştı.

kartal'ın yokluğu ve takım yönetimi:

Teknik direktör İsmail Kartal, antrenmanda yer almadı. Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı; buna karşın kulüp başkanı Aziz Yıldırım dün yaptığı açıklamada Kartal’ın görevinin başında olacağını ifade etmişti.

Antrenmanda uygulamaları yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetti ve futbolcular Kuyt eşliğinde çalışma gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. TEKNİK DİREKTÖR İSMAİL KARTAL, ANTRENMANDA...

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. TEKNİK DİREKTÖR İSMAİL KARTAL, ANTRENMANDA YER ALMADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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