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Fenerbahçe, Liverpool sınavı öncesi taktik prova yapıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 4. hafta öncesi Liverpool maçı hazırlıklarını Can Bartu'da Dirk Kuyt ile ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla sürdürdü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe, Liverpool sınavı öncesi taktik prova yapıyor

Antrenmanda yapılan çalışmalar:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını sürdürdü. 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşma öncesi takım, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde idman gerçekleştirdi.

İdman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular daha sonra pas çalışmalarına yoğunlaşarak topa sahip olma ve hızlı geçişlere yönelik pratikler yaptı. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ve bireysel düzeltmeler üzerinde durularak sonlandırıldı.

Son idman ve beklentiler:

Sarı-lacivertliler, Liverpool maçı hazırlıklarını yarın yapacakları son antrenmanla tamamlayacak. Teknik ekip, maç öncesi taktik planları son kez prova edecek ve oyuncuların fiziki ile taktiksel durumunu değerlendirerek kadro tercihlerini netleştirecek.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI LİVERPOOL MAÇININ...

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI LİVERPOOL MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMAN İLE SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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