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Fenerbahçe villaya gitti, şampiyonlar ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. hafta deplasmanında Aston Villa'ya konuk olacak; teknik ekip ve 23 kişilik kamp kadrosu İngiltere'ye hareket etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe villaya gitti, şampiyonlar ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Aston Villa kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın TSİ 22.00'de Aston Villa ile Villa Park'ta karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İngiltere'ye hareket etti. Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir futbolcu, maç öncesi TSİ 20.15'te Villa Park'ta düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

uçuş ve basın programı:

Sarı-lacivertli kafile, planlandığı şekilde İstanbul'dan ayrıldı ve İngiltere'ye ulaştı. Kulübün açıklamasına göre teknik heyet ve oyuncular maç hazırlıklarını konaklama merkezinde sürdürecek; basın toplantısına teknik direktör İsmail Kartal ile bir futbolcunun katılacağı belirtildi.

kadronun öne çıkan isimleri:

Kadro, tecrübeli ve genç oyuncuların bir arada olduğu bir yapı sergiliyor. Savunmada Milan Skriniar ile Nathan Ake gibi deneyimli isimler öne çıkarken; orta sahada N’Golo Kante ve Matteo Guendouzi oyunun kontrolünü sağlayacak seçenekler sunuyor. Hücum hattında Marco Asensio, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi gol sorumluluğunu üstlenebilecek oyuncular bulunuyor.

Kamp kadrosu: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.

FENERBAHÇE&#039;NİN, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇINDA YARIN DEPLASMANDA İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA...

FENERBAHÇE'NİN, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇINDA YARIN DEPLASMANDA İNGİLİZ EKİBİ ASTON VİLLA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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