Fethiye camii çevresindeki restorasyon ve kazılar tamamlandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Fethiye Camii çevresinde 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yapının Bizans ve Osmanlı katmanlarını bir arada barındırması, alanda yürütülen titiz arkeolojik çalışmaları önem kazandırdı. Çalışmalar sonucunda uzun yıllardır kapalı kalan alanlar yeniden düzenlendi ve ziyaretçilere açık bir müze alanı oluşturuldu.

sarnıç, hamam ve manastır izleri:

Kazılarda, daha önce varlığı bilinmesine rağmen girişi tespit edilememiş olan büyük bir Bizans dönemine ait sarnıcın girişi yeniden ortaya çıkarıldı. Sarnıç temizlenip içerisine modern bir giriş düzenlenerek ziyaret edilebilir hale getirildi. Çevrede yapılan arkeolojik çalışmalarda ayrıca Bizans dönemine tarihlenen hamam kalıntıları ve Orta Bizans döneminde burada var olduğu bilinen manastırın izleri gün yüzüne çıktı. Haliç manzarasına hakim teras bölümünde de tarihi kalıntılar açığa çıkarıldı.

mozaikler ve tarihsel katmanlar:

Fethiye Camii, Bizans döneminde Pammakaristos Manastırı'nın kilisesi olarak inşa edildi ve İstanbul'un fethinden sonra bir süre Rum Patrikhanesi olarak kullanıldı. Daha sonra camiye dönüştürülerek günümüzde ibadethane olarak hizmet veriyor. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz yapı için, üç farklı döneme tanıklık eden ilginç bir anıt tanımını yapıyor; Ayasofya ve Kariye örneklerinden sonra buradaki Bizans resim sanatının seçkin örneklerine rastlanabildiğini, özellikle mezar şapelindeki mozaiklerin etkileyici olduğunu belirtiyor.

Yapılan çalışmalarla daha önce bilinen ancak ziyaret edilemeyen mekanların yeniden erişilebilir hale getirildiğini vurgulayan uzmanlar, bu adımın İstanbul'un tarihsel belleğine yeni bir katman eklediğini söylüyor. Restorasyon sürecinin her aşaması araştırma ve kazıyı beraberinde getirdi; böylece bölgenin tarihine dair yeni veriler elde edildi.

ziyaret ve korunma düzenlemeleri:

Restorasyon ve düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte Fethiye Camiinin ibadet bölümü hizmet vermeye devam edecek. Caminin bitişiğinde oluşturulan müze alanında ise Bizans dönemine ait mozaikler, tarihi sarnıç, hamam kalıntıları ve arkeolojik buluntular ziyaretçilere sunulacak. Bu düzenleme, ziyaretçilere aynı mekânda hem ibadet alanını hem de Bizans döneminden günümüze ulaşan arkeolojik kalıntıları görme imkanı sağlayacak. Yetkililer, alanın korunarak ziyarete açılmasının bölgenin kültürel mirasına katkı sunacağını belirtiyor.

FETHİYE CAMİİ