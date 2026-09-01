finansman iyileşmesi reel sektöre bütüncül şekilde yansıtılmalı

AFSİAD lideri: finansal rahatlama tek başına faiz indirimiyle tamamlanmaz

AFSİAD Federasyonu Genel Başkanı ve AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, kamu bankalarının 31 Ağustos itibarıyla kredi faizlerinde yapılacağını açıkladığı iki ila üç puan düzeyindeki indirimi olumlu karşıladı. Sayın, finansman maliyetlerindeki bu iyileşmenin reel sektöre eksiksiz aktarılmasının işleme alınması gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası uygulamalarının ardından piyasada gözlenen finansman maliyeti düşüşünün ilk sinyallerinin anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Sayın, bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüşle piyasa fonlama maliyetinin yüzde 40 seviyesinden yüzde 37’ye gerilemesinin olumlu bir başlangıç olduğunu vurguladı.

kamu bankalarının adımı ve beklenen ekonomik etkiler:

Sayın, kamu bankalarının açıkladığı faiz indirimini üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından doğrudan katkı sağlayacak önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ancak bankacılık sektöründeki uygulamanın yalnızca kamu bankalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini; özel bankaların da fonlama maliyetindeki düşüşü ticari kredilere gecikmeden yansıtmasının elzem olduğunu ifade etti.

'TOBB başta olmak üzere iş dünyasının farklı kesimleri tarafından dile getirilen, fonlama maliyetindeki yaklaşık üç puanlık düşüşün ticari kredi faizlerine gecikmeden yansıtılması yönündeki çağrı, Afyonkarahisar ve bölge iş dünyasının da ortak beklentisidir,' sözleriyle beklentiyi netleştiren Sayın, uygulamanın genelleşmesinin sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu belirtti.

reel sektörün öncelikleri ve talepleri:

Başkan Sayın, reel sektörün yaşadığı finansman sorunlarının sadece yüksek faizlerle sınırlı olmadığını; daralan kredi limitleri, ağırlaşan teminat talepleri, yüksek komisyonlar ve vade kısıtlarının da üretim ve yatırım kapasitesini sınırladığını söyledi. Bu nedenle finansmana erişimde tam bir rahatlama sağlanabilmesi için bu kalemlerin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Sayın'ın talepleri arasında ticari ve KOBİ kredilerinde faiz indiriminin bütün bankalarca uygulanması, sağlanan avantajların ilave komisyon veya masraf artışlarıyla etkisiz hâle getirilmemesi, mevcut kredi limitlerinin korunması ve ihtiyaç doğrultusunda arttırılması yer aldı. Teminat taleplerinin ise firmaların mali yapısı ve faaliyet hacmi ile uyumlu olarak makul seviyede belirlenmesi gerektiğini belirtti.

uygulama önerileri ve destek mekanizmaları:

Sayın, kredi koşullarının iyileştirilmesinde faiz ile birlikte komisyon, kredi limiti, vade ve teminat şartlarının eş zamanlı düzeltilmesinin önemine dikkat çekti. Kredi limitlerinin daraltıldığı veya teminat şartlarının ağırlaştırıldığı bir ortamda sadece ilan edilen faiz indirimlerinin reel sektöre gerçek maliyet avantajı sağlamayacağını belirtti.

Ayrıca Kadir Sayın, KGF destekli finansman olanaklarının ve TOBB Nefes Kredisi gibi araçların kapsamının ve fiiliyatta kullanılan hacminin genişletilmesini öncelikli ihtiyaçlar arasında saydı. İhracatçılara yönelik reeskont kredileri ve döviz dönüşüm desteğinin artırılması ile üretim odaklı işletmelere uzun vadeli ve uygun maliyetli yeni finansman imkânları sunulmasının gerekliliğini vurguladı.

Sonuç olarak Sayın, 'Bankacılık sektörü ile reel sektör birbirinin rakibi değil, ekonomik büyümenin ayrılmaz iki ortağıdır' diyerek hem bankacılık sektörünün güçlü ve sağlıklı yapısının korunmasının hem de üretici ile sanayicinin sürdürülebilir şartlarda finansmana ulaşmasının ortak ekonomik çıkar gereği olduğunu ifade etti. Üreten ve istihdam sağlayan işletmelerin finansmana erişiminin güçlendirilmesinin, sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünün artırılması yolunu açacağını belirtti.

AFSİAD FEDERASYONU GENEL BAŞKANI VE AFSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI KADİR SAYIN