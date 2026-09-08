Dolar 48,4552 +0,04%
Euro 56,3075 +0,08%
Bist 14.110,01 -0,29%
Altın Gram 6.928,78 -0,65%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 98,38 +2,18%
--°

Fındık yevmiyesindeyken heyelan evi balçıkla doldurdu, aile yara almadan kurtuldu

Beşikdüzü'nde yağış sonrası oluşan heyelanda bir evin katı toprakla doldu; sakinler fındık yevmiyesinde olduğundan yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Fındık yevmiyesindeyken heyelan evi balçıkla doldurdu, aile yara almadan kurtuldu

Beşikdüzü'nde bir kat toprak ve balçıkla doldu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda, Erdoğan Güdük’e ait evin bir katı toprak ve balçıkla doldu. Olay anında ev sakinlerinin tarlada, fındık yevmiyesinde olmaları olası bir faciayı önledi.

olayın yaşandığı yer ve zarar:

Heyelan sonucu evin zemin katında yoğun toprak ve balçık birikimi oluştu. Evde bulunan eşyalar ve yapısal bölümde zarar meydana geldiği bildirildi ancak olay sırasında kimsenin evde bulunmaması nedeniyle kişisel bir kayıp yaşanmadı. Evde bulunan hayvanlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

müdahale ve inceleme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme ve durum tespit çalışmalarına başladı. Ekipler heyelanın büyüklüğünü ve riskli alanları değerlendirerek bölgedeki güvenlik önlemlerini alıyor.

Yetkililer, şu ana kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını bildirdi ve mahalle sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TRABZON’UN BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA, BİR...

TRABZON’UN BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA, BİR EVİN BİR KATI TOPRAK VE BALÇIKLA DOLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaya geçidinde sönen Güneş için adalet arayışı
images

Çatıdan düşen işçi yoğun bakımda
images

Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar duruşmada tanık ifadeleriyle gündeme geldi
images

Fotokapanla yakalanan kaçak kazı şüphelileri adli sürece teslim edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gabar'dan 83-84 bin varil: enerji ve terörle mücadelede yeni ekonomik ufuk

Yaya geçidinde sönen Güneş için adalet arayışı

Aliağa'da erken tanı için Pembe Prenses üç hafta hizmette

Essen'de veda: ATGB başkonsolos Taylan Özgür Aydın'a teşekkür ziyaretinde

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı