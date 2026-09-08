Fındık yevmiyesindeyken heyelan evi balçıkla doldurdu, aile yara almadan kurtuldu

Beşikdüzü'nde bir kat toprak ve balçıkla doldu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda, Erdoğan Güdük’e ait evin bir katı toprak ve balçıkla doldu. Olay anında ev sakinlerinin tarlada, fındık yevmiyesinde olmaları olası bir faciayı önledi.

olayın yaşandığı yer ve zarar:

Heyelan sonucu evin zemin katında yoğun toprak ve balçık birikimi oluştu. Evde bulunan eşyalar ve yapısal bölümde zarar meydana geldiği bildirildi ancak olay sırasında kimsenin evde bulunmaması nedeniyle kişisel bir kayıp yaşanmadı. Evde bulunan hayvanlar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

müdahale ve inceleme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme ve durum tespit çalışmalarına başladı. Ekipler heyelanın büyüklüğünü ve riskli alanları değerlendirerek bölgedeki güvenlik önlemlerini alıyor.

Yetkililer, şu ana kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını bildirdi ve mahalle sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TRABZON’UN BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA, BİR EVİN BİR KATI TOPRAK VE BALÇIKLA DOLDU.