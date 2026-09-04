Firari destek iddiasıyla Karatepe'ye yardım eden 10 şüpheli yakalandı

Operasyon ve gözaltılar:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor. İncelemede, Karatepe'nin firari olduğu dönemde maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon planlandı.

İl bazlı operasyon ayrıntıları:

Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, İstanbul ilinde 5 ve Eskişehir ilinde 5 olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu ve bu veriler üzerinde adli inceleme başlatıldı.

Soruşturmanın seyri ve sonraki adımlar:

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alınacakları ve Muğla iline gönderilecekleri bildirildi. Soruşturmayı yürüten büro, dijital delillerde tespit edilen irtibatları değerlendirerek FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantı iddialarını araştırmaya devam ediyor.

SUİKAST TİMİNDEKİ KARATEPE'YE MADDİ YARDIMDA BULUNAN 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI