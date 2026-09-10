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Fırında saklanan milyonlar: 1 milyon 758 bin sentetik hap ele geçirildi

Mersin polisi, Antalya'da C.A.'nın itirafıyla Akkent Mahallesi'ndeki fırında 31 koli ve 6 varilde 1 milyon 758 bin sentetik hap ele geçirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:54

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fırında saklanan milyonlar: 1 milyon 758 bin sentetik hap ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, sentetik ecza hap ticaretiyle bağlantılı şüpheli olarak C.A. belirlendi.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin iş yeri ve deposunda şüpheli hareketler tespit edildi ve şahsın Antalya'da olduğu belirlendi. Antalya'da düzenlenen operasyonda C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi.

C.A. sorgusunda, Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bir fırında zula bulunduğunu itiraf etti. Adrese yapılan aramada 31 koli ve 6 varil içinde toplam 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu içerikli haplara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

kamu güvenliği ve soruşturmanın seyri:

Yetkililer, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarda toplum sağlığını korumak ve şebekeleri çökertmek amacıyla operasyonların kararlı ve aralıksız süreceğini bildirdi. Ele geçirilen bu büyüklükteki miktarın piyasaya sürülmesinin önlenmesi, soruşturmanın önemini ve kapsamını artırıyor.

Adli süreç devam ederken, emniyet birimleri delil değerlendirmesi ve bağlantıların tespiti için çalışmaları sürdürüyor; kamuoyu ve güvenlik birimleri bilgilendirildi.

MERSİN POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA YAKALANAN BİR ŞÜPHELİNİN ZULA OLARAK KULLANDIĞI FIRINDAKİ KOLİ...

MERSİN POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA YAKALANAN BİR ŞÜPHELİNİN ZULA OLARAK KULLANDIĞI FIRINDAKİ KOLİ VE VARİLLERDEN 1 MİLYON 758 BİN ADET UYUŞTURUCU MADDE İÇERİĞİ OLAN SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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