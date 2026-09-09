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Fırtınaya rağmen palamut tezgâhlarda uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki pazarlar, fırtına olmasına karşın palamut bol; esnaf gündüz 100 TL'ye satarken akşam kalanlar için fiyat 75 TL'ye indi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:17

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Fırtınaya rağmen palamut tezgâhlarda uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor

Süleymanpaşa pazarlarında palamut durumu:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan mahalle pazarlarında sezonun gözdesi palamut, etkili fırtına nedeniyle balıkçıların iki gündür denize açılamamasına rağmen tezgâhlarda yerini korudu.

Marmara Denizinde süren fırtına balıkçı teknelerinin denize açılamamasına yol açarken, palamut bolluğu fiyatlara olumlu yansıdı. Pazarda palamutun tanesi akşam saatlerinde 75 ile 100 TL arasında satıldı.

Satış uygulamaları ve fiyat değişimleri:

Esnaflar gün içinde palamudu genellikle 100 TL civarından satışa sunarken, akşam saatlerinde hem vatandaşların daha uygun fiyata balık tüketebilmesi hem de elde kalan ürünlerin tüketilmesi amacıyla fiyatı 75 TLye kadar düşürdü. Bu uygulama, tezgâh hareketliliğini artırdı ve alıcılara fırsat sundu.

Vatandaşlar, sezonun bol geçmesi sayesinde daha makul fiyatlarla palamut almanın avantajını değerlendiriyor. Pazarı gezen tüketiciler, fırtınaya karşın tezgâhlarda çeşit ve fiyat rekabeti olduğunu belirtti.

Balıkçıların açıklamaları:

Balıkçılar, fırtınalı günlerde yeni av için denize açılamadıklarını, ancak daha önce avladıkları palamutların pazarlarda satışa sunulduğunu söyledi. Palamut bolluğunun, tezgâh fiyatlarının makul seviyelerde kalmasına katkı sağladığı ifade edildi.

TEKİRDAĞ&#039;IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE KURULAN MAHALLE PAZARLARINDA SEZONUN GÖZDESİ PALAMUT, FIRTINA...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE KURULAN MAHALLE PAZARLARINDA SEZONUN GÖZDESİ PALAMUT, FIRTINA NEDENİYLE BALIKÇILARIN İKİ GÜNDÜR DENİZE AÇILAMAMASINA RAĞMEN UYGUN FİYATIYLA VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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