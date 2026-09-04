Fistanıyla kürsüye çıkan berivan, kadınların pazar talebini dile getirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı çiftçi buluşmasında, yöresel fistanıyla kürsüye çıkan Esma Sırma toplantının en dikkat çeken konuşmasını yaptı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın da katıldığı etkinlikte Sırma’nın sözleri salonda büyük alkış topladı.

kadınların sahadaki yükü:

Sırma konuşmasında Doğu Anadolu’nun zorlu coğrafyasında tarım ve hayvancılığın ağır yükünü kadınların sırtladığını vurguladı. Kürsüde "Şu anda 300 erkek oturmuş, hiç kadın yok. Kadınların hepsi koyun sağmaya ve bahçeye gitti" sözünü kullanan Sırma, merada ve dağlarda çalışan berivanların temel insani ve mesleki ihtiyaçlardan mahrum olduğunu ifade etti.

Sırma, dinlenme alanlarının ve gölgeliklerin yetersizliğine dikkat çekti: "Bir gölgemiz yok, berivanların gölgesi yok. Koyun mera geliştirilmesi yok. Hepsi kadınların işidir." Ayrıca su sıkıntısına işaret ederek, "Biz koyuna giderken yeterince su içemiyoruz; koyun nasıl sulanacak? Bahçeye giderken yeterince su içemiyoruz; bahçe nasıl sulanacak?" diye sordu.

pazar talebi ve somut beklentiler:

Yüksekova’nın coğrafi konumu ve toprak yapısının Türkiye’nin tarımsal zenginliğine katkı verebilecek potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Sırma, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TZOB yönetimine somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Sınır ilçenin tarımda hak ettiği değeri görmesi gerektiğini belirterek, "Yüksekova altındır, Türkiye zenginliğidir, Türkiye’nin geleceğidir. Lütfen Yüksekova’mıza biraz daha yüz göstersinler" dedi.

Sırma, yerel üreticilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olarak ürünlerin pazarlanabileceği uygun alanların eksikliğini gösterdi ve kadın üreticiler adına özel bir talep sundu: kooperatif destekli satış alanları. Sözlerini "Pazarımız yok. Kadınlar adına pazar istiyorum. Bir halk pazarımız olsun lütfen" diyerek tamamladı.

Konuşma, kadınların tarım ve hayvancılıkta görünür kılınması, sahadaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve üreticinin doğrudan tüketiciye ulaşmasını sağlayacak altyapı taleplerine dikkat çekti. Toplantıda Sırma’nın çağrısı, katılımcılardan güçlü destek aldı.

KADIN ÇİFTÇİ ESMA SIRMA, YÜKSEKOVA İLÇESİNDE DÜZENLENEN GENİŞ KATILIMLI ÇİFTÇİ BULUŞMASINDA KONUŞTU