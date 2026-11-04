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Foça'da komandolar tamamen yerli silahlarla görev hazırlığını test etti

Foça'da düzenlenen 2. Savaşçı Yarışması'na Jandarma Komando birimlerinden 105 unsur ve 630 yarışmacı katıldı; etkinlik 31 Ekim-7 Kasım tarihlerinde yerli teçhizatla yapılıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Foça'da komandolar tamamen yerli silahlarla görev hazırlığını test etti

Foça'da 2. Savaşçı Yarışması devam ediyor

İzmir Foça'da, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Savaşçı Yarışması 31 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında sürüyor. Yarışma; Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı ve Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı olmak üzere üç kışlada eş zamanlı yapılıyor. Etkinlikte Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerden toplam 105 unsur ve 630 yarışmacı yer alıyor ve yarışma boyunca tamamen yerli ve milli silah, teçhizat ile mühimmat kullanılıyor.

Yarışmanın amacı ve beklentiler:

Jandarma Üsteğmen Hasan Tanık, yarışmanın amacını personelin üstün fiziki ve zihinsel dayanıklılığını, taktik becerilerini ve operasyonel uyumunu geliştirmek olarak özetledi. Tanık, etkinliğin "gerçek muharebe şartlarına hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak, silah arkadaşlığı ve birlik ruhunu ortaya koymak" üzere icra edildiğini belirtti. Yarışma, teorik eğitimi sahada uygulama ile birleştirerek irtibat, koordinasyon ve taktiksel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Parkurlar ve performans ölçütleri:

Yarışma dört ayrı parkur halinde eş zamanlı yürütülüyor: Hızlı ve Sütreli, Sıcak Temas, Gece Avı ve Büyük Kapışma. Her parkur, hem bireysel hem de unsur seviyesinde farklı yetkinlikleri ölçüyor. Organizasyon, yüksek nabız gerektiren fiziksel görevlerden, gece görüş ve termal cihazlarla hedef tespitine; mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti ile yaralı tahliyesine kadar geniş bir yetenek setini sınamak üzere tasarlandı.

Tanık, parkurları detaylandırarak değerlendirme kriterlerini şöyle aktardı: 1’inci parkur Hızlı ve Sütreli, engel geçişi ve atış olmak üzere iki etaptan oluşuyor ve bayrak yarışı formatında yüksek nabız ile taktiksel atış becerilerini ölçüyor. 2’nci parkur Sıcak Temas, engelli koşu ve koordineli atış etabından meydana geliyor; unsurun himayeli ilerleme ve hedefe yönelik atış kabiliyeti test ediliyor. 3’üncü parkur Gece Avı, termal silah dürbünü ve gece görüş nişangahı ile atış ile gece şartlarında arazide hedef bulma etabını içeriyor. 4’üncü parkur Büyük Kapışma ise üç etaplı bir yapıda; mayın ve el yapımı patlayıcı madde tespiti, yaralı müdahalesi ve tahliyesi ile av tüfeği atış becerilerini ölçüyor.

Yarışma senaryoları göreve yönelik gerçekliği arttıracak biçimde kurgulanmış olup, unsurların sahada karşılaşabilecekleri durumlara hazırlık düzeyini değerlendirmeye odaklanıyor. Bu yapı, personelin stres altında hızlı karar verme, birbirine güvenme ve eksiklikleri tamamlayarak ortak amaç doğrultusunda hareket etme yeteneğini pekiştiriyor.

Tanık sözlerini, "Eğitimli, kararlı ve her şarta uyum sağlayabilen personelimizin sahada göstereceği üstün performans göreve hazır olma kapasitemiz ile doğrudan ilişkilidir" ifadeleriyle tamamladı ve Jandarma Genel Komutanlığı olarak vatan güvenliği ve millet huzuru için her zaman göreve hazır olundığını vurguladı.

Yarışma süresince elde edilen deneyimlerin gerçek görev şartlarına aktarılması hedefleniyor; katılımcıların hem bireysel hem de unsur bazındaki kabiliyetleri gerçek zamanlı senaryolarla test edilerek geliştirilmiş olacak.

Komandolar Savaşçı Yarışması&#039;nda yerli silahlarla mücadele etti

Komandolar Savaşçı Yarışması'nda yerli silahlarla mücadele etti

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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