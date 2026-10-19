fuarın gözdesi 13 milyon liralık lüks traktör oldu

fuarda öne çıkan model:

Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen AgroGreen Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 4 gün süren etkinlik boyunca 270 bin ziyaretçiyi ağırladı. Stantları yoğun ilgiyle dolaşan üreticiler, fuarın en dikkat çeken ürünlerinden biri olarak gösterilen lüks segment traktörün etrafında toplandı. Fuar organizatörlerinin ve ziyaretçilerin en çok konuştuğu model, fiyatıyla olduğu kadar sunduğu donanım ve konforla da öne çıktı.

Etkinlik süresince özellikle makine yenileme planları yapan çiftçiler, bütçelerine uygun ekipmanları değerlendirirken, yüksek teknolojili ve büyük kapasiteli araçlara yoğun ilgi gösterdi. Fuar alanında fotoğraflanması ve stantta en uzun süre incelenen araçlardan biri olan bu model, sektörün yeni eğilimlerini de yansıttı.

teknik özellikler ve donanım:

Sergilenen traktör, fuarın en pahalı ve en güçlü ürünü unvanını taşıdı; fiyatı 13 milyon 680 bin lira olarak kaydedildi. Sürücü konforunu artıran MaxiVision 2 kabin tasarımı, uzun süreli kullanımda ergonomi ve görüş avantajı sunuyor. Araçta arka kısımda 12 bin kilogram, ön kısımda ise 6 bin kilogram kaldırma kapasitesi bulunuyor; bu değerler ağır işlerde ve büyük ekipman çekiminde tercih sebebi olarak öne çıktı.

Üst segment donanımlar arasında yer alan Agrosky alıcısı ile otomatik sürüşte 2 santimetreye kadar hassasiyet sağlanabiliyor. Ayrıca iMonitor3 ekran sistemi ve MaxCom kumanda kolçağı gibi bileşenler, operatörün makine üzerindeki kontrolünü artırıyor ve iş verimliliğini yükseltiyor.

çiftçilerin değerlendirmesi ve sonuçları:

Fuar ziyaretçileri arasında model, hem işlevselliği hem de lüks segment donanımı nedeniyle merak uyandırdı. Özellikle büyük ölçekli işletmeler ve geleceğe yönelik makine yatırımı planı yapan üreticiler, bu tür yüksek kapasiteli araçları yakından inceleyerek kendi ihtiyaçlarıyla kıyasladı. Standı dolduranların bir kısmı aracın sunduğu teknolojiyi beğenirken, fiyat konusu tartışma konusu oldu.

Genel olarak fuarda sergilenen üst düzey traktörler, tarımda dijitalleşme ve hassas tarım uygulamalarına geçişin somut örnekleri olarak görüldü. 4 gün boyunca ziyaretçilerin ilgisini çeken bu model, sektörün ileri teknolojiye yönelimini ve makine yenileme eğilimlerini gözler önüne serdi.

BURSA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI'NDA SERGİLENEN 13 MİLYON 680 BİN LİRALIK DEV TRAKTÖR ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.