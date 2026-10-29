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Galata kulesi'nde cumhuriyet ışığı: Atatürk fotoğrafları kule cephesinde hayat buldu

Galata Kulesi 29 Ekim'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve ay yıldızla aydınlandı; 103. Cumhuriyet yıldönümü coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:19

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Galata kulesi'nde cumhuriyet ışığı: Atatürk fotoğrafları kule cephesinde hayat buldu

Galata Kulesi'nde 103. yıl görsel gösterisi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen özel bir ışık gösterisiyle aydınlandı. Kule cephesine yansıtılan görsellerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı dönemlerine ait siyah beyaz fotoğrafları ile ay yıldız motifleri bir arada sunuldu.

gösteride yer alan görüntüler:

Hazırlanan gösteride Atatürk'ün kısa konuşma yaptığı anlardan, milletini selamladığı karelere; yol arkadaşlarıyla yürüdüğü sahnelerden resmî tören görüntülerine kadar hafızalara yer etmiş fotoğraflar dönüşümlü olarak yansıtıldı. Görsellerin eşliğinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" mesajı ve ay yıldız sembolü de izleyicilere iletildi.

vatandaşların tepkisi ve bakanın paylaşımı:

Gösteriye ilgi yoğun oldu; izleyenler cep telefonlarıyla görüntüler kaydetti ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaparak kutlama coşkusuna ortak oldu. Etkinlik sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında Atatürk'ün fotoğraflarının ay yıldız ile Galata Kulesi'ne yansıtıldığını belirtti ve gösterinin taşıdığı anlamı vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Her bir karede milletimizin bağımsızlık iradesini, Cumhuriyetimize duyduğumuz derin minneti ve gelecek nesillere taşıdığımız büyük emaneti bir kez daha hissettik." Bakan Ersoy paylaşımını "Cumhuriyetimizin ışığı, bu topraklarda ilelebet parlamaya devam edecek" sözleriyle tamamladı.

CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE İSTANBUL’UN SİMGE YAPILARINDAN GALATA KULESİ, GAZİ MUSTAFA...

CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE İSTANBUL’UN SİMGE YAPILARINDAN GALATA KULESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN FOTOĞRAFLARI VE AY YILDIZLA AYDINLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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