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Galatasaray Başakşehir karşısında ligde dokuz maçlık üstünlüğünü sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir’i 3-2 yenerek rakibine karşı ligde üst üste dokuzuncu galibiyetini aldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Başakşehir karşısında ligde dokuz maçlık üstünlüğünü sürdürdü

maç sonucu:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşma çekişmeli geçti ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu skorla Galatasaray maçtan üç puan aldı ve ligdeki konumunu güçlendirdi.

serinin arka planı:

Galatasaray, Başakşehir ile ligde oynadığı son dokuz maçı da kazanarak rakibi karşısındaki üstünlüğünü devam ettirdi. Bu dönemin başlangıcı, takımın başına geçen Okan Buruk ile örtüşüyor; Buruk yönetiminde iki ekip arasında ligde oynanan dokuz maçın tamamında Galatasaray zafere ulaştı.

Bu istatistik, iki takım arasındaki rekabetin son dönemlerde nasıl şekillendiğine dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Galatasaray için bu seri, hem tablo hem de psikolojik açıdan değerli bir avantaja işaret ediyor.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR İLE TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE OYNADIĞI SON 9 MAÇI KAZANDI.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR İLE TRENDYOL SÜPER LİG'DE OYNADIĞI SON 9 MAÇI KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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