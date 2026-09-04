Galatasaray Başakşehir karşısında ligde dokuz maçlık üstünlüğünü sürdürdü

maç sonucu:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşma çekişmeli geçti ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu skorla Galatasaray maçtan üç puan aldı ve ligdeki konumunu güçlendirdi.

serinin arka planı:

Galatasaray, Başakşehir ile ligde oynadığı son dokuz maçı da kazanarak rakibi karşısındaki üstünlüğünü devam ettirdi. Bu dönemin başlangıcı, takımın başına geçen Okan Buruk ile örtüşüyor; Buruk yönetiminde iki ekip arasında ligde oynanan dokuz maçın tamamında Galatasaray zafere ulaştı.

Bu istatistik, iki takım arasındaki rekabetin son dönemlerde nasıl şekillendiğine dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Galatasaray için bu seri, hem tablo hem de psikolojik açıdan değerli bir avantaja işaret ediyor.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR İLE TRENDYOL SÜPER LİG'DE OYNADIĞI SON 9 MAÇI KAZANDI.