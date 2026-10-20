Galatasaray Lille sınavında: deplasmanda ilk 3 puanı hedefliyor

maç önizlemesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın TSİ 19.45'te Fransa'da Pierre Mauroy Stadyumu'nda Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, grupta iki mağlubiyetle 35. sırada yer alırken; Lille ise henüz puanla tanışamadığından 34. basamakta bulunuyor.

maç bilgileri:

Galatasaray, turnuvada Sporting'e 3-1, Barcelona'ya 4-1 kaybettikten sonra Lille deplasmanında bu sezon ilk galibiyetini almak arayışında. Lille ise Real Betis'e 3-2, Arsenal'e 3-0 yenilmişti. Sarı-kırmızılıların hedefi, gruptaki kötü başlangıcı kırmak ve Avrupa'daki moral tablosunu düzeltmek.

fransız rakip ve form durumu:

Lille, başında İtalyan teknik direktör Davide Ancelotti ile Ligue 1'de 7 haftalık periyotta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 14 puan ve averajla 4. sırada bulunuyor. Ligde son hafta evinde Brest ile 1-1 berabere kaldılar. Takımdan Ethan Mbappé'nin ligde kırmızı kart cezası bulunuyor.

geçmiş karşılaşmalar ve istatistikler:

Galatasaray ile Lille Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Cimbom, geçmişte Fransa'dan Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etmiş; toplam 22 maçta Fransız ekiplerini 7 kez mağlup etmiş, 10 kez yenilmiş ve 5 defa berabere kalmıştı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 23 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

Avrupa kupalarında Galatasaray bugüne kadar 342 maça çıktı; bu karşılaşmalarda 121 galibiyet, 131 mağlubiyet ve 90 beraberlik yaşandı. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri 470 kez havalandırırken, kalesinde 525 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Galatasaray 136 maç oynadı; bunların 34'ünü kazandı, 70'ini kaybetti ve 32'si berabere tamamlandı. Devler Ligi'nde sarı-kırmızılılar 141 gol atarken, kalesinde 237 gol gördü.

teknik direktör ve deplasman serisi:

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında geride kalan 40 maçın ardından bu maçla birlikte 41. karşılaşmasına çıkacak. Buruk'un Avrupa'daki performansı, oynadığı 40 müsabakada 15 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 9 beraberlik şeklinde kayıtlı.

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor. Dış sahadaki son zaferi 5 Kasım 2025'te Ajax karşısında geldi; ardından Monaco, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Sporting'e mağlup oldular. Ayrıca Galatasaray'ın Fransa'daki son galibiyeti 26 Eylül 2001 tarihinde Nantes karşısında alınmıştı; o tarihten sonra Fransa deplasmanlarında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşandı. Geçen sezon Fransa'da Monaco'ya 1-0 yenildiler.

kadro ve eksikler:

Galatasaray kadrosunda Lille'de daha önce forma giymiş isimler bulunuyor: Victor Osimhen (2019-2020) ve Rafael Leao (2018-2019). Ancak Leao, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanmıştı; MR ve ileri tetkiklerde kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği için Fransa deplasmanında yer alamayacak. Takımla antrenmanlara başlayan Wilfried Singo'nun Fransa'ya götürülecek kadroda olması bekleniyor.

Fransız ekibinde ise kaleci Berke Özer ile futbolcu Başar Önal yer alıyor.

hakem ve organizasyon:

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcıları Jure Praprotnik ile Matej Zunic olurken, dördüncü hakem Martin Matosa olarak belirlendi. VAR'da Matej Jug, AVAR'da ise Dennis Higler görev yapacak.

Galatasaray, Lille deplasmanından galip ayrılarak hem gruptaki ilk 3 puanını almak hem de Avrupa'daki deplasman serisini kırmak istiyor. Karşılaşma hem takımın moralini hem de gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA FRANSIZ TEMSİLCİSİ LİLLE İLE MÜCADELE EDECEK.