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Galatasaray, Trabzonspor randevusuna kontrollü çalışma ile hazırlanıyor

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ısındı; 8'e 2 pas, topa sahip olma ve çift kale çalıştı. Hazırlık 16 Eylül 17.00'de.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray, Trabzonspor randevusuna kontrollü çalışma ile hazırlanıyor

antrenman başladı:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan idmanla başladı. Seansı Okan Buruk yönetti ve çalışma Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

antrenmanın akışı:

İdman dinamik ısınmayla başladı; ardından oyuncular iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla tempoyu yükseltti. Takım, geniş alanda topa sahip olma üzerinde çalıştı ve idman çift kale maç ile tamamlandı, bu sıralama uygulamaların sürekliliğini sağladı.

hazırlık takvimi:

Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü çalışmanın ardından 1 günlük izin kullanacak. Hazırlıklar, 16 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacak idmanla sürdürülecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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