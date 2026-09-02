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Galatasaray'ın savunmasına genç takviye: Bitshiabu İstanbul'a geldi

El-Chadaille Bitshiabu, RB Leipzig'ten geçici transfer anlaşmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldi; sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray'ın savunmasına genç takviye: Bitshiabu İstanbul'a geldi

El-Chadaille Bitshiabu İstanbul'a geldi

Galatasaray, RB Leipzig'den geçici transferi konusunda anlaşma sağladığı El-Chadaille Bitshiabu'yu İstanbul'a getirdi. 21 yaşındaki Fransız savunmacı, Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Varış ve karşılama:

Terminalde basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada hep beraber çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. Konuşmasının ardından genç oyuncu, alanda kendisini bekleyen taraftarları selamlayıp aracıyla ayrıldı.

Futbol geçmişi ve sonraki adımlar:

Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Bitshiabu, 2023 yılında RB Leipzig'e transfer olmuştu. Galatasaray ile yapılan geçici anlaşma neticesinde oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak ve sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkmaya hazırlanacak.

GALATASARAY&#039;IN, ALMAN EKİBİ RB LEİPZİG&#039;DEN GEÇİCİ TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLADIĞI FRANSIZ...

GALATASARAY'IN, ALMAN EKİBİ RB LEİPZİG'DEN GEÇİCİ TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLADIĞI FRANSIZ FUTBOLCU EL-CHADAİLLE BİTSHİABU, İSTANBUL'A GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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