Garajda prizden çıkan kıvılcımlar kompresörü ateşledi ve yangın büyüdü

Olayın gelişimi:

Yangın, saat 10.15 sıralarında Bolu'nun Sümer Mahallesi Sema Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın garajında başladı. İddiaya göre, S.T. isimli vatandaş aracının lastiğini şişirmek için garajda bulunan hava kompresörünü fişe taktı. Bir süre sonra kompresörün bağlı olduğu prizden kıvılcımlar çıkmasıyla alevler oluştu ve kısa sürede garajı sardı.

Müdahale ve tahliye:

Durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar, kompresörü takan S.T. aracını yangından uzaklaştırmaya çalıştı ancak alevler araca sıçradı ve aracın sağ kısmı yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralanma ve hasar durumu:

Yangında apartmanın duvarları ve içindeki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda 3 kişi dumandan etkilendi; bunlardan ikisine ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti, S.T.'nin ise aracını kurtarmaya çalışırken vücudunda yanıklar oluştu ve tedavisi olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve meydana gelen hasarın tespiti için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOLU’DA 4 KATLI BİR APARTMANIN GARAJ KISMINDA FİŞE TAKILAN HAVA KOMPRESÖRÜ YANGIN ÇIKMASINA NEDEN OLDU. APARTMANIN DUVARLARINA VE BİR OTOMOBİLE ZARAR VEREN YANGINDA 3 KİŞİ DUMANLARDAN ETKİLENDİ.