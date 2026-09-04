Garanti BBVA'nin Talent Week Diamond programı iki uluslararası ödülle taçlandı

Garanti BBVA'nın Talent Week Diamond programı uluslararası alanda ödüllendirildi

Garanti BBVA'nın yeni mezun yeteneklere yönelik geliştirdiği Talent Week Diamond programı, uluslararası platformlardan iki önemli Altın/Gold ödül aldı. Program, Stevie Awards for Great Employers kapsamında Most Innovative Talent Acquisition Program kategorisinde Altın Stevie Ödülü kazanırken, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards tarafından da Gold ödüle layık görüldü.

Uluslararası ödüller ve kapsamı:

Her iki ödül de Talent Week Diamond'ın işe alım odaklı geleneksel yaklaşımların ötesine geçen modelini ve aday havuzunu aktif bir yetenek topluluğuna dönüştürme pratiğini tescilledi. Most Innovative Talent Acquisition Program kategorisindeki başarı, programın potansiyeline inandığı gençleri bekletmek yerine öğrenmeye ve birbirinden beslenmeye devam eden bir yapıda tutma yaklaşımını öne çıkarıyor.

Programın hedefleri ve uygulamaları:

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay programın hedefini şöyle özetledi: Garanti BBVA olarak genç yetenekleri, ülkemizin geleceğini şekillendirecek profesyoneller olarak görüyor, kariyerlerinin başlangıç döneminde gelişimlerine katkı sunmayı önemsiyoruz.

Metinde belirtildiği üzere, Türkiye’nin ilk ve tek yapılandırılmış yeni mezun yetenekler için profesyonel hayata hazırlık ve gelişim programı olma özelliğine sahip Talent Week Diamond; kişiselleştirilmiş gelişim geri bildirimleri, Garanti BBVA profesyonelleriyle mentorluk, öğrenme modülleri, ilham buluşmaları, networking fırsatları ile sosyal ve kültürel etkinlikler gibi bileşenleri bir araya getiriyor. Program içerikleri, gençlerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak geliştiriliyor.

Taşcı Firuzbay, programın ilk yılında gelen uluslararası ödüllerin, yaklaşımın yenilikçi ve uzun soluklu bir model olarak kabul gördüğünün kanıtı olduğunu vurguladı: Talent Week Diamond'ın daha ilk yılında Stevie Awards ve Brandon Hall Group gibi iki önemli uluslararası platformda Gold ödüle layık görülmesi, genç yetenek deneyimine getirdiğimiz bu yaklaşımın yenilikçi ve uzun soluklu bir model olarak uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyuyor.

EBRU TAŞCI FİRUZBAY