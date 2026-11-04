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Gastrofest'te MSKÜ öğrencileri uluslararası arenada ödüllerle döndü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gastronomi öğrencileri, Bodrum'daki Gastrofest 2026'da ekip ve bireysel kategorilerde birincilik ve çok sayıda madalya kazandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gastrofest'te MSKÜ öğrencileri uluslararası arenada ödüllerle döndü

Gastrofest'te MSKÜ öğrencileri başarıyla döndü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Bodrum'da düzenlenen "Gastrofest 2026 Uluslararası Aşçılık Yarışması"nda birincilik kupası, 6 gümüş madalya ve 1 altın madalya kazanarak üniversiteye önemli bir başarı kazandırdı. Yarışmaya yerli ve yabancı pek çok takım ve birey katıldı; öğrenciler farklı kategorilerde mesleki yetkinliklerini sergiledi.

Ekip yarışmalarındaki başarıların ayrıntıları:

Üniversite ekip kategorisinde İsmet Dural, Sümeyye Zeybek ve Mehmet Bahçeci birincilik kupasını elde etti; aynı ekip yarışmanın diğer bir değerlendirmesinde gümüş madalya da aldı. Diğer üniversite ekibi Kıymet Can, Nuray Üzüm ve Mehmet Talha Horuz ise gümüş madalya kazanarak organizasyonda dikkat çekti.

Bireysel kategoride öne çıkanlar:

Bireysel yarışmalarda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ömer Saçar, restoran balık tabağı kategorisinde altın madalya alarak üniversiteyi gururlandırdı. Toplamda ekip ve bireysel performanslar, bölümün uygulamalı eğitim ve saha deneyiminin bir yansıması oldu.

Etkinlikte elde edilen dereceler, öğrencilerin hem teknik becerilerini hem de rekabet ortamında dayanıklılıklarını ortaya koydu. Yarışma, katılımcılara ulusal ve uluslararası düzeyde tanışma ve tecrübe kazanma imkanı sunarken MSKÜ ekipleri organizasyon boyunca profesyonel bir performans sergiledi.

Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı, başarı hakkında şunları söyledi: "Üniversitemizi International Gastro Bodrum Fest 2026 kapsamında düzenlenen Uluslararası Aşçılık Yarışması’nda başarıyla temsil ederek önemli dereceler elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini uygulamaya aktararak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda deneyim kazanmaları bizler için son derece kıymetlidir. Elde edilen başarılarda emeği bulunan öğrencilerimize ve akademik kadromuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

MSKÜ'nün bu sonucu, bölümün eğitim yaklaşımının ve öğrenci-öğretim üyesi iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kazanılan ödüller, öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki yolculuklarında referans niteliği taşıyacak deneyimler arasında yer alacak.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ), BODRUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN &quot;GASTROFEST 2026 ULUSLARARASI...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ), BODRUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN "GASTROFEST 2026 ULUSLARARASI AŞÇILIK YARIŞMASI"NA ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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