Gazetecilerden eğitime destek: Patnos'ta öğrenciler sevinçle çantalarını aldı

Patnos'ta okul ziyaretinde somut destek

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Patnos Gazeteciler Cemiyeti tarafından Aşağı Göçmez İlkokulu öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilere yönelik doğrudan yardımın yanı sıra eğitim için dayanışma mesajı da taşıdı.

etkinlikte kimler yer aldı:

Programa Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Dağıtım sırasında öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu ve aileleriyle paylaşacakları sevinçli anlar oluşturuldu.

mesajlar ve değerlendirmeler:

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, çocukların eğitimine katkı sunmanın önemini vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmak ve onların mutluluğuna ortak olmak bizleri gururlandırıyor. Eğitime destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise, "Öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunan Patnos Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan her katkı, geleceğimize yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilerin sevinci ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi; katılımcılar benzer desteklerin devam edeceği taahhüdünde bulundu.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE PATNOS GAZETECİLER CEMİYETİ TARAFINDAN AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE ÇANTA VE KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILDI.