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Konya'nın tarihine yatırım: vakıf eserleri toplu restorasyonla canlanıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi ortak çalışmasıyla İnce Minareli Medrese, Sahib Ata ve diğer vakıf eserlerinde kapsamlı restorasyon ve kazı çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Konya'nın tarihine yatırım: vakıf eserleri toplu restorasyonla canlanıyor

çalışmaların kapsamı:

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kent merkezindeki çok sayıda tarihi eser ve vakıf yapısında eş zamanlı restorasyon ve kazı çalışmaları yürütülüyor. Kurumların ortak değerlendirmesi, Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, beraberinde Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile Selçuklu Aşevi inşaatı, İnce Minareli Medrese, Sahib Ata Camii ve Hangahı, Sultan Selim Camii ile Şerafettin Camii restorasyonları ve Sanayi Mektebi ile Larende kazı alanındaki çalışmaları yerinde incelediklerini bildirdi.

kültürel mirasın korunmasına yaklaşım:

Başkan Altay, Konya’nın tarihî mirasının korunmasının kent yönetiminin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak Selçuklu başkenti kimliğinin korunmasına dikkat çekti. Altay, aynı anda bu kadar eserin restorasyonunun yürütülmesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetiminin iradesi sayesinde mümkün olduğunu belirtti ve kurum yöneticilerine teşekkür etti.

Altay ayrıca Darülmülk Projesi kapsamında dış sur içindeki tarihî alanların ayağa kaldırılmasına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiğini, tamamlandığında eserlerin hem korunmuş hem de konforlu şekilde kullanılabilir hale geleceğini ifade etti. Kurul üyeleri ve Anıtlar Kurulu’na yapılan katkılardan da övgüyle söz etti.

vakıflar genel müdürlüğü perspektifi:

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Konya'nın devletine bağlı, vakıf geleneğine sahip bir şehir olduğunu ve geçmişte başkent olmasının eserlerin çokluğuyla da görüldüğünü dile getirdi. Aksu, vakıf eserlerinin korunmasının devletin ve toplumun kimliğini gelecek nesillere taşıma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Aksu sunumunda, bugüne kadar tespit ettikleri vakıf sayısına işaret ederek Türkiye genelinde yaklaşık 62 bin vakıf bulunduğunu ve bunların bin 579'unun Konya sınırları içinde yer aldığını aktardı. Anadolu Selçuklu döneminde Konya’da yer alan 38 medreseden söz ederek kentin tarihî eğitim merkeziliğine dikkat çekti ve tarihî yapıların şehirleşme baskılarına terk edilmemesi gerektiğini belirtti.

Vakıflar ekibi, son dört yıllık dönemde Konya’da geniş kapsamlı bir envanter ve önceliklendirme çalışması yürüttüğünü söyledi; Aksu, göreve geldiklerinden beri sorumluluk alanındaki mülklerin problemlerini çözerek vakıfların gelirlerini artırmaya ve eserlerin ihyasına öncelik verdiklerini ifade etti.

yerel destek ve beklentiler:

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Valisi İbrahim Akın de toplantıda söz alarak sürece verdikleri desteği yineledi. Baykan, Sahip Ata Külliyesi'nin geçmişteki bakımsız halinden duyduğu üzüntüyü anlattıktan sonra yürütülen restorasyon ve inşa çalışmalarının şehrin kültürel mirasını yeniden görünür kıldığını belirtti.

Vali İbrahim Akın, Konya halkının vakıf eserlerine gösterdiği hassasiyeti vurguladı; şehrin sınırları içinde çok sayıda vakıf yapısının bulunduğunu hatırlatarak bu eserlerin gelecek kuşaklara taşınmasının ortak bir vebal olduğunu söyledi ve çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılacağına dair beklentisini paylaştı.

Toplantıda ayrıca Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ile kurum temsilcilerinin katılımıyla Konya genelinde yürütülen restorasyon, onarım ve kazı projelerine ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, İnce Minareli Medrese ve Sultan Selim Camii başta olmak üzere öncelikli yapıların hızlı ve titiz bir şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Gerek yönetsel iş birliği gerekse teknik kadro ve kurul katkılarıyla yürütülen bu eş zamanlı restorasyon hamlesi, Konya’nın tarihî dokusunun korunması ve kamusal kullanıma kazandırılması açısından belirleyici rol oynayacak. Yetkililer, çalışmalar tamamlandığında eserlerin hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin erişimine uygun, korunmuş ve kullanılır durumda olacağını ifade etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR, DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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