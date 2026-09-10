Teknoloji girişimciliğini ülkenin yeni nesil başarılarının itici gücü haline getirme hedefi

kapsamlı vizyon ve politika hedefleri:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GITEX Ai Türkiye kapsamında yaptığı konuşmada Türkiye’nin küresel yüksek teknoloji değer zincirinde daha üst sıralara yükselme hedefini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenen fuarda Kacır, girişimciliği ve inovasyonu ülke gündeminin merkezine yerleştirdiklerini belirtti.

Konuşmasında Türkiye’nin son 20 yılda kurduğu ekosistemin somut göstergelerine işaret eden Kacır, inovasyon altyapısının temel taşlarını 1.700 AR-GE ve tasarım merkezi, 115 teknopark ve bu alanlarda faaliyet gösteren 13 binden fazla şirket olarak sıraladı. Bu yapının, özellikle savunma sanayisindeki hızlı ilerlemeyi mümkün kıldığına dikkat çekti.

yerli başarılar ve girişimlerin rolü:

Bakan, yerli teknoloji ve savunma ürünlerindeki atılımları örnek göstererek Türkiye’nin bugün millî çözümler geliştirdiğini, tasarladığını ve ürettiğini kaydetti. Bu bağlamda tamamen elektrikli millî otomobil Togg’un vizyonun somut bir göstergesi olduğunu belirtti ve bugüne kadar yaklaşık 120 bin Togg aracın yollara çıktığını hatırlattı.

Kacır, bu tür başarı hikâyelerinin birçok alanda çoğaltılmasının hedeflendiğini ve teknoloji girişimlerinin bu sürecin merkezinde yer aldığını ifade etti. Girişimcilik ekosisteminin gerçek değeriyle ancak doğru yeteneklerin buluşmasıyla ortaya çıkacağını vurguladı ve Türkiye’yi ilk 10 girişimcilik ekosisteminden biri yapma hedefini yineledi.

yapay zeka, altyapı ve finansman hamleleri:

Bakan, yapay zekânın küresel ekonomide oynadığı rolün altını çizdi ve dünya genelinde yapay zeka harcamalarının bu yıl 2,7 trilyon dolar civarına yaklaşmasının beklendiğini söyledi. Veri merkezlerinin ve yüksek performanslı hesaplama altyapısının bu ekonomideki önemine değindi; geçen yıl ilan edilen sıfırdan doğrudan yabancı yatırımlar içinde veri merkezlerinin 270 milyar doların üzerinde pay aldığını aktardı.

Türkiye’nin bu alandaki yatırımlarından biri olarak Bakan, ulusal hesaplama kümesi TRUBA'yı hatırlattı: 80 binden fazla işlemci çekirdeği, 504 grafik işlemcisi ve 26 petabayt veri depolama kapasitesiyle devreye alınan TRUBA, yerli Ar-Ge ve girişimlerin kullanımına açıldı. Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (EuroHPC) üyeliği sayesinde Türk araştırmacılar da EuroHPC süper bilgisayarlarına erişebiliyor; buna MareNostrum 5 örneğini verdi.

Finansman alanında da adımların sürdüğünü belirten Kacır, 2007’den bu yana kamu kaynakları ile girişimcilik ekosistemine 130 milyon dolarlık kamu kaynağı aktarıldığını ve bunun kamu fonları tarafından oluşturulan kaldıraçla toplam 2,8 milyar dolarlık fon hacmini harekete geçirdiğini hatırlattı. Kısa süre önce girişim sermayesi fonlarına ayrılan 300 milyon dolarlık yeni kaynağın, ek olarak 750 milyon doların üzerinde ilave kaynak sağlayacağı bilgisini paylaştı.

Ayrıca yapay zekâ odaklı girişim sermayesi fonlarına tahsis edilen 150 milyon dolar kamu finansmanının, umut vadeden girişimlerin küresel düzeyde rekabet edebilmeleri için önemli bir destek sağlayacağını belirtti.

Kacır, Türkiye’den çıkan girişim sayısını artırma ve Turcorn’ların (unicorn) toplam değerlemesini 100 milyar dolara ulaştırma hedefini tekrarladı; bugün Türkiye’nin 8 unicornu bulunduğunu hatırlattı. İstanbul Atatürk Havalimanı terminalinin dönüşümüyle planlanan Terminal İstanbul projesinin, girişimciler, teknoloji şirketleri ve yatırımcılar için küresel bir buluşma noktası olmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Son olarak, açıklanan Yapay Zeka Eylem Planı çerçevesinde ilk iki yılda 5 milyon vatandaşın yapay zeka okuryazarlığı kazanması, 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka profesyoneli yetiştirilmesi hedeflerinin bulunduğunu söyledi. Kamu yatırım programlarının en az yüzde 2'sinin yapay zeka projelerine ayrılacağı, en az 2 bin kamu veri setinin Ulusal Veri Kütüphanesi aracılığıyla erişime açılacağı ve 2030’a kadar veri merkezi kapasitesinin 1 gigavata çıkarılacağı taahhütleri paylaşıldı. Kacır, hedeflerin son aşamasında liderliğin teknolojik yetkinlikleri endüstriyel ölçeğe taşıyabilen aktörlere ait olacağını vurguladı.

GITEX Ai Türkiye’deki konuşma, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyona yönelik politikalarının hem altyapı hem de finansman açısından somut adımlarla desteklendiğini ortaya koydu; bakanın mesajı, girişimcilik ve yapay zekâyı ülkenin rekabet gücünü artıracak ana eksenler olarak konumlandırmaktı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, KONUŞMA YAPTI.